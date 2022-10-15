21:20 15.10.2022 (обновлено: 22:22 15.10.2022)
В Италии прошли митинги под лозунгом "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое"
В Италии прошли манифестации протеста против политики властей в отношении Украины
РИМ, 15 окт — РИА Новости. В Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Украины и антироссийских санкций, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейшую акцию организовало политическое объединение "Суверенная и народная Италия" (СНИ) на знаменитой площади Санти Апостоли в центре Рима. Манифестация прошла под лозунгом "Нет войне, нет санкциям, да миру и труду". Ее участники резко критиковали политику властей, связанную с поставками оружия Киеву и введенными против Москвы рестрикциями.
На одном из транспарантов протестующие написали: "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое". Также демонстранты потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.
"Сегодня мы собрались здесь именно для защиты интересов итальянцев. Потому что в интересах итальянского народа начать подлинные мирные переговоры. Нет войне, нет санкциям против России! Пришло время сказать "хватит" этой политике", — подчеркнул он.
Одновременно в североитальянском городе Верона прошла демонстрация под лозунгом "Мы не будем платить за войну НАТО", инициаторами которой стали несколько общественных организаций, в том числе ассоциация "Венето — Россия". Как сообщил РИА Новости ее президент Пальмарино Дзокателли, во время акции несколько сотен человек подписали петицию за немедленную отмену санкций ЕС, введенных против Москвы.
"Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине. Кроме того, мы продолжим сбор подписей за отмену антироссийских санкций", — сказал Дзокателли.
Также митинг против поставок оружия Киеву состоялся на римской площади Сан-Джованни. Его организовала Международная ассоциация жертв терроризма. Как подчеркнул ее президент Марко Фалвелла, накачивание Украины вооружениями "ведет лишь к обогащению немногих и гибели многих других".
"Оружие и деньги — вот причина боли, страданий, голода. Оружие и деньги, вместе они никому не принесут добра, в том числе Италии", — заявил он, добавив, что местным властям следует заняться решением неотложных проблем в своей стране.
Такую позицию разделяют в Италии многие. Так, общественно-политическое "Движение 5 звезд", которое стало одной из ведущих оппозиционных сил в новом национальном парламенте, давно выступает против поставок оружия Украине. Его лидер, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте не раз подчеркивал, что отправка все более тяжелых вооружений Киеву может привести лишь к эскалации конфликта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.