https://ria.ru/20221015/mitingi-1824333013.html

В Италии прошли митинги под лозунгом "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое"

В Италии прошли митинги под лозунгом "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое" - РИА Новости, 15.10.2022

В Италии прошли митинги под лозунгом "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое"

В Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Украины и антироссийских санкций, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T21:20

2022-10-15T21:20

2022-10-15T22:22

в мире

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РИМ, 15 окт — РИА Новости. В Италии состоялись манифестации против политики властей в отношении Украины и антироссийских санкций, передает корреспондент РИА Новости.Крупнейшую акцию организовало политическое объединение "Суверенная и народная Италия" (СНИ) на знаменитой площади Санти Апостоли в центре Рима. Манифестация прошла под лозунгом "Нет войне, нет санкциям, да миру и труду". Ее участники резко критиковали политику властей, связанную с поставками оружия Киеву и введенными против Москвы рестрикциями.На одном из транспарантов протестующие написали: "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое". Также демонстранты потребовали от властей решить острые социально-экономические проблемы страны, вызванные резким ростом цен на энергоносители и продовольственные товары.Один из лидеров объединения, бывший заместитель прокурора Палермо Антонио Ингройа, заявил РИА Новости, что, согласно опросам общественного мнения, порядка 60 процентов итальянцев не согласны с политикой Рима в отношении Киева и Москвы. Одновременно в североитальянском городе Верона прошла демонстрация под лозунгом "Мы не будем платить за войну НАТО", инициаторами которой стали несколько общественных организаций, в том числе ассоциация "Венето — Россия". Как сообщил РИА Новости ее президент Пальмарино Дзокателли, во время акции несколько сотен человек подписали петицию за немедленную отмену санкций ЕС, введенных против Москвы."Мы не желаем быть соучастниками войны, которую НАТО хочет вести против России. Мы против такой политической линии и поэтому будем требовать выхода Италии из НАТО и прекращения поставок оружия Украине. Кроме того, мы продолжим сбор подписей за отмену антироссийских санкций", — сказал Дзокателли.Также митинг против поставок оружия Киеву состоялся на римской площади Сан-Джованни. Его организовала Международная ассоциация жертв терроризма. Как подчеркнул ее президент Марко Фалвелла, накачивание Украины вооружениями "ведет лишь к обогащению немногих и гибели многих других"."Оружие и деньги — вот причина боли, страданий, голода. Оружие и деньги, вместе они никому не принесут добра, в том числе Италии", — заявил он, добавив, что местным властям следует заняться решением неотложных проблем в своей стране.Такую позицию разделяют в Италии многие. Так, общественно-политическое "Движение 5 звезд", которое стало одной из ведущих оппозиционных сил в новом национальном парламенте, давно выступает против поставок оружия Украине. Его лидер, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте не раз подчеркивал, что отправка все более тяжелых вооружений Киеву может привести лишь к эскалации конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для союзных сил. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/politika-1823661637.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в центре Рима Участники критикуют политику правительства, связанную с поставками оружия Киеву и санкциями против РФ. "НАТО и ЕС, оставьте нас в покое" - таким был один из транспарантов, который несли протестующие. 2022-10-15T21:20 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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