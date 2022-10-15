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Медведев прокомментировал слова Макрона о действиях России по Карабаху - РИА Новости, 15.10.2022
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Медведев прокомментировал слова Макрона о действиях России по Карабаху
Медведев прокомментировал слова Макрона о действиях России по Карабаху - РИА Новости, 15.10.2022
Медведев прокомментировал слова Макрона о действиях России по Карабаху
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря про роль России в карабахском урегулировании, по сути оправдывался сам, был расчет на влиятельные армянские диаспоры, РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:17
2022-10-15T18:26
россия
эммануэль макрон
дмитрий медведев
в мире
франция
армения
нагорный карабах
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря про роль России в карабахском урегулировании, по сути оправдывался сам, был расчет на влиятельные армянские диаспоры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Макрон ранее заявил, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа."Макрон, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам. Телеведущие упрекнули его в том, что "Франция бросила Армению на произвол судьбы". Он с горячностью рассказывает, как сильно Франция любит Армению. Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным. Давайте, однако, вспомним, как в течение больше чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях. Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
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россия
франция
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россия, эммануэль макрон, дмитрий медведев, в мире, франция, армения, нагорный карабах
Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, В мире, Франция, Армения, Нагорный Карабах
18:17 15.10.2022 (обновлено: 18:26 15.10.2022)
 
Медведев прокомментировал слова Макрона о действиях России по Карабаху

Медведев: Макрон оправдывался перед армянскими диаспорами за бездействие по Карабаху

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря про роль России в карабахском урегулировании, по сути оправдывался сам, был расчет на влиятельные армянские диаспоры, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Макрон ранее заявил, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа.
"Макрон, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам. Телеведущие упрекнули его в том, что "Франция бросила Армению на произвол судьбы". Он с горячностью рассказывает, как сильно Франция любит Армению. Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным. Давайте, однако, вспомним, как в течение больше чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях. Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:48
Париж не вобьет клин в отношения Москвы, Баку и Еревана, заявил МИД России
 
РоссияЭммануэль МакронДмитрий МедведевВ миреФранцияАрменияНагорный Карабах
 
 
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