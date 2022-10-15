https://ria.ru/20221015/mask-1824246562.html

В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине

В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине - РИА Новости, 15.10.2022

В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине

Угрозы, клеветнические кампании в интернете и многочисленные федеральные расследования в отношении американского миллиардера Илона Маска в связи с его желанием... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:46

2022-10-15T10:46

2022-10-15T13:57

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илон маск

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Угрозы, клеветнические кампании в интернете и многочисленные федеральные расследования в отношении американского миллиардера Илона Маска в связи с его желанием приобрести Twitter и заявлениями по Украине имеют сходство с проблемами, с которыми столкнулся Дональд Трамп, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.После объявления о своем желании приобрести Twitter Илон Маск подвергся серьезной критике, его начали обвинять в расизме, а также запустили множество федеральных расследований.В июле Маск передумал покупать Twitter и нападки в сторону миллиардера прекратились, но после того, как он снова объявил о продолжении процесса приобретения социальной сети и предложил свою идею разрешения ситуации на Украине, травля Маска возобновилась, и теперь СМИ утверждают, что бизнесмен имеет связи с Россией.Подобное развитие событий прослеживается и в истории с президентством Трампа, активная критика со стороны демократов которого не позволила политику лучше продвигать свою повестку, утверждает автор.Как пишет Лаад, нынешнее правительство США недовольно желанием Илона Маска поменять в стране статус-кво и его поддержкой свободы слова, поэтому миллиардера ждет еще больше травли со стороны СМИ и федеральных агентств.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Ранее Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.

https://ria.ru/20221014/mask-1824205020.html

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в мире, илон маск, дональд трамп, украина, россия, сша, twitter