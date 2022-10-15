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В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине
В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине - РИА Новости, 15.10.2022
В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине
Угрозы, клеветнические кампании в интернете и многочисленные федеральные расследования в отношении американского миллиардера Илона Маска в связи с его желанием... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:46
2022-10-15T13:57
в мире
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Угрозы, клеветнические кампании в интернете и многочисленные федеральные расследования в отношении американского миллиардера Илона Маска в связи с его желанием приобрести Twitter и заявлениями по Украине имеют сходство с проблемами, с которыми столкнулся Дональд Трамп, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.После объявления о своем желании приобрести Twitter Илон Маск подвергся серьезной критике, его начали обвинять в расизме, а также запустили множество федеральных расследований.В июле Маск передумал покупать Twitter и нападки в сторону миллиардера прекратились, но после того, как он снова объявил о продолжении процесса приобретения социальной сети и предложил свою идею разрешения ситуации на Украине, травля Маска возобновилась, и теперь СМИ утверждают, что бизнесмен имеет связи с Россией.Подобное развитие событий прослеживается и в истории с президентством Трампа, активная критика со стороны демократов которого не позволила политику лучше продвигать свою повестку, утверждает автор.Как пишет Лаад, нынешнее правительство США недовольно желанием Илона Маска поменять в стране статус-кво и его поддержкой свободы слова, поэтому миллиардера ждет еще больше травли со стороны СМИ и федеральных агентств.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.Ранее Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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в мире, илон маск, дональд трамп, украина, россия, сша, twitter
В мире, Илон Маск, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Twitter
10:46 15.10.2022 (обновлено: 13:57 15.10.2022)
 
В США рассказали, что ждет Маска после его заявлений об Украине

American Thinker: Маск столкнется с травлей и расследованиями подобно Трампу

© кадр из видеоРабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
© кадр из видео
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Угрозы, клеветнические кампании в интернете и многочисленные федеральные расследования в отношении американского миллиардера Илона Маска в связи с его желанием приобрести Twitter и заявлениями по Украине имеют сходство с проблемами, с которыми столкнулся Дональд Трамп, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.
После объявления о своем желании приобрести Twitter Илон Маск подвергся серьезной критике, его начали обвинять в расизме, а также запустили множество федеральных расследований.

"Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь "масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия", — считает Лаад.

В июле Маск передумал покупать Twitter и нападки в сторону миллиардера прекратились, но после того, как он снова объявил о продолжении процесса приобретения социальной сети и предложил свою идею разрешения ситуации на Украине, травля Маска возобновилась, и теперь СМИ утверждают, что бизнесмен имеет связи с Россией.
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Подобное развитие событий прослеживается и в истории с президентством Трампа, активная критика со стороны демократов которого не позволила политику лучше продвигать свою повестку, утверждает автор.
Как пишет Лаад, нынешнее правительство США недовольно желанием Илона Маска поменять в стране статус-кво и его поддержкой свободы слова, поэтому миллиардера ждет еще больше травли со стороны СМИ и федеральных агентств.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает пять процентов. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
Ранее Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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