https://ria.ru/20221015/koshka-1824249677.html
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Волонтеры спасают кошек из домов под снос - РИА Новости, 15.10.2022
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.
2022-10-15T11:15
2022-10-15T11:15
2022-10-15T11:15
программа реновации в москве
снос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824249319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_785cd63929b80704efc4274de92f13e9.jpg
Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных. Волонтеры оставляют в подвале фотоловушку с едой и уезжают на сутки. Если кошка обнаружена, сотрудники фонда устанавливают в подвале специальную клетку с едой, куда и попадает животное. После отлова кошек отвозят в ветеринарную клинику на обследование и стерилизацию. Спасенные звери попадают либо в приют, либо в московские котокафе. За все время работы фонд обследовал 120 зданий и спас примерно 300 кошек.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824249319_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b696b0ba2364d27d62d5afeba8603b32.jpg
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов подлежащих сносу по реновации.
Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных.
2022-10-15T11:15
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
программа реновации в москве, снос, видео
Программа реновации в Москве, Снос
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.