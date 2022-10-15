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Волонтеры спасают кошек из домов под снос

Волонтеры спасают кошек из домов под снос - РИА Новости, 15.10.2022

Волонтеры спасают кошек из домов под снос

Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.

2022-10-15T11:15

2022-10-15T11:15

2022-10-15T11:15

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снос

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Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных. Волонтеры оставляют в подвале фотоловушку с едой и уезжают на сутки. Если кошка обнаружена, сотрудники фонда устанавливают в подвале специальную клетку с едой, куда и попадает животное. После отлова кошек отвозят в ветеринарную клинику на обследование и стерилизацию. Спасенные звери попадают либо в приют, либо в московские котокафе. За все время работы фонд обследовал 120 зданий и спас примерно 300 кошек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Волонтеры спасают кошек из домов под снос Большое количество кошек бросают при переезде из домов подлежащих сносу по реновации. Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных. 2022-10-15T11:15 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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