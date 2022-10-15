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Волонтеры спасают кошек из домов под снос - РИА Новости, 15.10.2022
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Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Волонтеры спасают кошек из домов под снос - РИА Новости, 15.10.2022
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.
2022-10-15T11:15
2022-10-15T11:15
программа реновации в москве
снос
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Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных. Волонтеры оставляют в подвале фотоловушку с едой и уезжают на сутки. Если кошка обнаружена, сотрудники фонда устанавливают в подвале специальную клетку с едой, куда и попадает животное. После отлова кошек отвозят в ветеринарную клинику на обследование и стерилизацию. Спасенные звери попадают либо в приют, либо в московские котокафе. За все время работы фонд обследовал 120 зданий и спас примерно 300 кошек.
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353
60
353
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Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов подлежащих сносу по реновации. Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных.
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4.7
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программа реновации в москве, снос, видео
Программа реновации в Москве, Снос
Волонтеры спасают кошек из домов под снос
Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.
2022-10-15T11:15
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11:15 15.10.2022
 

Волонтеры спасают кошек из домов под снос

Читать ria.ru в
Большое количество кошек бросают при переезде из домов, подлежащих сносу по реновации.
Сотрудники фонда "Котоспас" спасают таких животных. Волонтеры оставляют в подвале фотоловушку с едой и уезжают на сутки. Если кошка обнаружена, сотрудники фонда устанавливают в подвале специальную клетку с едой, куда и попадает животное.
После отлова кошек отвозят в ветеринарную клинику на обследование и стерилизацию. Спасенные звери попадают либо в приют, либо в московские котокафе. За все время работы фонд обследовал 120 зданий и спас примерно 300 кошек.
 
Программа реновации в МосквеСнос
 
 
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