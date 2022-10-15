https://ria.ru/20221015/kazakhstan-1824258320.html
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества - РИА Новости, 15.10.2022
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:15
2022-10-15T12:15
2022-10-15T12:15
сердар бердымухамедов
казахстан
туркмения
астана
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 15 окт - РИА Новости. Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, который находится в Астане с первым государственным визитом, провели в субботу переговоры в узком и расширенном составах."В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны… совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.Поясняется, что меморандумы о взаимодействии подписали министерства финансов, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел.В целом Казахстан и Туркмения подписали свыше 10 документов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/sbp-1823952212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сердар бердымухамедов , казахстан, туркмения, астана, касым-жомарт токаев, в мире
Сердар Бердымухамедов , Казахстан, Туркмения, Астана, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества
Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества до 2024 года