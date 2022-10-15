https://ria.ru/20221015/kazakhstan-1824258320.html

Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества

Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества - РИА Новости, 15.10.2022

Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества

Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:15

2022-10-15T12:15

2022-10-15T12:15

сердар бердымухамедов

казахстан

туркмения

астана

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 15 окт - РИА Новости. Казахстан и Туркмения подписали комплексную программу сотрудничества на 2022-2024 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов, который находится в Астане с первым государственным визитом, провели в субботу переговоры в узком и расширенном составах."В рамках государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан были подписаны… совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана, комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.Поясняется, что меморандумы о взаимодействии подписали министерства финансов, энергетики, сельского хозяйства, внутренних дел.В целом Казахстан и Туркмения подписали свыше 10 документов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/sbp-1823952212.html

казахстан

туркмения

астана

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Варвара Скокшина

сердар бердымухамедов , казахстан, туркмения, астана, касым-жомарт токаев, в мире