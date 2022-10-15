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В Казахстане зарегистрировали второго кандидата на президентские выборы - РИА Новости, 15.10.2022
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В Казахстане зарегистрировали второго кандидата на президентские выборы
В Казахстане зарегистрировали второго кандидата на президентские выборы - РИА Новости, 15.10.2022
В Казахстане зарегистрировали второго кандидата на президентские выборы
Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом для участия в досрочных президентских выборах 20 ноября,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:34
2022-10-15T09:35
в мире
касым-жомарт токаев
нурлан абдиров
казахстан
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АСТАНА, 15 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом для участия в досрочных президентских выборах 20 ноября, следует из трансляции заседания, которая велась в субботу.Кажыкен стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации после действующего президента Касым-Жомарта Токаева."Все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты, соблюдены", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании.Присутствующие члены Центризбиркома проголосовали единогласно за принятие соответствующего постановления.Как пояснил член ЦИК Шавхат Утемисов, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Кажыкена подписи 122 184 граждан во всех регионах страны, все они были проверены, достоверными признаны 120 055.Кандидатуру 61-летнего Кажыкена для участия в выборах президента выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат". Кажыкен является руководителем института экономических исследований международного научного комплекса "Астана". В прошлом занимал ряд должностей в исполнительных органах власти на республиканском уровне и в регионах страны. Имеет степень доктора экономических наук.Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.Согласно законодательству, для регистрации кандидатом претендентам должны быть выданы листы для сбора подписей в их поддержку. ЦИК ранее сообщал, что за каждого кандидата нужно собрать не менее 118 273 достоверных подписей избирателей.Этап регистрации кандидатов завершится в 18.00 (15.00 мск) 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).
https://ria.ru/20220921/kazakhstan-1818417819.html
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в мире, касым-жомарт токаев, нурлан абдиров, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Абдиров, Казахстан
09:34 15.10.2022 (обновлено: 09:35 15.10.2022)
 
В Казахстане зарегистрировали второго кандидата на президентские выборы

ЦИК Казахстана зарегистрировал Мейрама Кажыкена кандидатом на президентские выборы

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкРассвет в центре столицы Казахстана
Рассвет в центре столицы Казахстана - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рассвет в центре столицы Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 15 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала экономиста Мейрама Кажыкена кандидатом для участия в досрочных президентских выборах 20 ноября, следует из трансляции заседания, которая велась в субботу.
Кажыкен стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации после действующего президента Касым-Жомарта Токаева.
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"Все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты, соблюдены", - сказал глава ЦИК Нурлан Абдиров на заседании.
Присутствующие члены Центризбиркома проголосовали единогласно за принятие соответствующего постановления.
Как пояснил член ЦИК Шавхат Утемисов, согласно протоколам территориальных избирательных комиссий доверенные лица собрали в поддержку Кажыкена подписи 122 184 граждан во всех регионах страны, все они были проверены, достоверными признаны 120 055.
Кандидатуру 61-летнего Кажыкена для участия в выборах президента выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат". Кажыкен является руководителем института экономических исследований международного научного комплекса "Астана". В прошлом занимал ряд должностей в исполнительных органах власти на республиканском уровне и в регионах страны. Имеет степень доктора экономических наук.
Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 20 ноября.
Кандидат в президенты должен быть гражданином республики по рождению, проживать на территории Казахстана последние 15 лет, иметь высшее образование. Кандидат должен быть не моложе 40 лет, обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее пяти лет и свободно владеть государственным языком.
Согласно законодательству, для регистрации кандидатом претендентам должны быть выданы листы для сбора подписей в их поддержку. ЦИК ранее сообщал, что за каждого кандидата нужно собрать не менее 118 273 достоверных подписей избирателей.
Этап регистрации кандидатов завершится в 18.00 (15.00 мск) 21 октября, после чего стартует период предвыборной агитации, которая продлится вплоть до "дня тишины" в канун выборов, то есть до 00.00 19 ноября (21.00 мск 18 ноября).
Парк Первого Президента Республики Казахстан в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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