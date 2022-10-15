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В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.10.2022
В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине
Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе, это сравнение... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:04
2022-10-15T13:04
в мире
сергей лавров
украина
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россия
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нато
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе, это сравнение вызвало критику одного из главных идеологов обеспечения украинской армии тяжелым вооружением, члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.В прошедший четверг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине защитил позицию правительства ФРГ, решившего не поставлять Украине боевые танки. Среди прочего политик от правящей партии СДПГ сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда называла "вундерваффе" - чудо-оружием. Название является аббревиатурой слова Vergeltungswaffe – оружие возмездия."Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом Фау-2", — отметил Шмидт. По мнению политика, никакого "чудо-оружия", которое вмиг положило бы конец конфликту на Украине, не существует.Заявление Шмидта вызвало негодование председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно", - заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству ДПА.В начале октября Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков ФРГ Украине, чтобы та "пережила зиму".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html
https://ria.ru/20221015/poseydon-1824224121.html
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в мире, сергей лавров, украина, германия, россия, бундестаг германии, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Германия, Россия, Бундестаг Германии, НАТО
13:04 15.10.2022
 
В Германии возник спор из-за слов чиновника о поставках оружия Украине

В ФРГ возник спор из-за сравнения чиновником поставок оружия Киеву с надеждами на "Фау-2"

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет "Фау-2" в Третьем рейхе, это сравнение вызвало критику одного из главных идеологов обеспечения украинской армии тяжелым вооружением, члена комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
В прошедший четверг Шмидт на дискуссионном мероприятии в Берлине защитил позицию правительства ФРГ, решившего не поставлять Украине боевые танки. Среди прочего политик от правящей партии СДПГ сравнил призывы поставлять танки "Леопард 2" с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на первую в мире баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2", которую пропаганда называла "вундерваффе" - чудо-оружием. Название является аббревиатурой слова Vergeltungswaffe – оружие возмездия.
"Иногда у меня возникает искушение назвать это немецким синдромом Фау-2", — отметил Шмидт. По мнению политика, никакого "чудо-оружия", которое вмиг положило бы конец конфликту на Украине, не существует.
Заявление Шмидта вызвало негодование председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. "Я коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и попросту неправильно", - заявила Штрак-Циммерман (СвДП) агентству ДПА.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:36
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
В начале октября Штрак-Циммерманн в рамках поездки в Киев призвала к поставкам танков ФРГ Украине, чтобы та "пережила зиму".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Статуя Свободы в Нью-Йорке на фоне Луны - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
02:42Новое оружие России
США вынесли приговор из-за российского "оружия Судного дня"
 
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