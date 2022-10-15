https://ria.ru/20221015/dtp-1824336695.html

В Петербурге мотоциклист сбил четырех пешеходов на тротуаре

В Петербурге мотоциклист сбил четырех пешеходов на тротуаре - РИА Новости, 15.10.2022

В Петербурге мотоциклист сбил четырех пешеходов на тротуаре

Мотоциклист в Санкт-Петербурге сбил четырех пешеходов, вылетев на тротуар после столкновения с легковым автомобилем, он госпитализирован вместе с пострадавшими, РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T21:48

2022-10-15T21:48

2022-10-15T23:19

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Мотоциклист в Санкт-Петербурге сбил четырех пешеходов, вылетев на тротуар после столкновения с легковым автомобилем, он госпитализирован вместе с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.Авария произошла в субботу около 17.54 мск на Каменноостровском проспекте, 26."Водитель автомобиля Range Rover 1983 года рождения, перестраиваясь из левой полосы в правую, совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1970 года рождения, после чего мотоциклист вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов", - говорится в сообщении.Как отмечает полиция, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии, также в тяжелом состоянии направлены в больницу девушка 21 года и 15-летний подросток. Его сверстник и девушка 21 года госпитализированы в состоянии средней тяжести.По факту ДТП идет проверка.

https://ria.ru/20221007/dtp-1822124621.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Момент столкновения мотоцикла и автомобиля в Петербурге Мотоциклист в Петербурге сбил четырех пешеходов на тротуаре после столкновения с легковушкой, сообщило ГУМВД. Мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии, также в тяжелом состоянии направлены в больницу 21-летняя девушка и 15-летний подросток. Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести. 2022-10-15T21:48 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург