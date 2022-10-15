https://ria.ru/20221015/ayuk-1824192214.html

Энджей Аюк: в Африке почти 60% населения не имеет доступ к электричеству

Энджей Аюк: в Африке почти 60% населения не имеет доступ к электричеству - РИА Новости, 15.10.2022

Энджей Аюк: в Африке почти 60% населения не имеет доступ к электричеству

Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как Россия могла бы помочь... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:00

2022-10-15T11:00

2022-10-15T12:15

интервью

содружество

россия

африка

юар

совет безопасности оон

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как Россия могла бы помочь африканским странам совершить энергопереход, почему Франция "ревнует" бывшие колонии к Москве и каким образом Африка хотела бы "оформить" отношения с Россией. Беседа проходила в кулуарах Российской энергетической недели.– Следующий саммит "Россия-Африка" будет в большой степени посвящен вопросам энергетики. Как вы оцениваете текущий уровень сотрудничества в этой области между РФ и странами Африки?– Наш приоритет сейчас – справиться с энергетической бедностью, чтобы она осталась в прошлом. Нужно обеспечить электричеством 600 миллионов человек, 900 миллионов человек до сих пор не имеют доступа к нормальной плите, чтобы готовить еду. Это самый главный момент для нас. В Африке почти 60% населения не имеет доступ к электричеству.– При том, что в Африке сосредоточено много ресурсов, полезных ископаемых…– Нужно взять эти ресурсы, создать инфраструктуру и обеспечить людей энергией.– Как энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, сказался на африканских странах?– Для нас он стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему. Потому что, если мы продолжим быть зависимыми от других, это повлияет на нас и негативно скажется на развитии наших стран. Мы уже видим, что кризис пришел в Африку, например, такая страна как ЮАР с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации – там продолжаются веерные отключения электроэнергии. Правительство пытается найти решение, потому что людям нужно электричество. Веерные отключения каждый день на восемь часов – это не нормально. Власти ищут возобновляемые источники энергии, источники газа, завозят уголь из Европы. Нужны новые технологии, новые возможности. Нам нужно изменить это положение и двигаться дальше.– Россия могла бы помочь в этом?– Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику. Россия может сыграть лидирующую роль в развитии этих компетенций в Африке.– На континенте также есть много возможностей в зеленой энергетике: геотермальной, атомной.– Да, возобновляемые источники. Посмотрите на Мали, на Сенегал, на Буркина-Фасо, Нигер, у них большой потенциал в этой области.– Россия реализует строительство АЭС в разных странах на континенте.– Ядерная энергетика – тоже вариант, но строительство атомных электростанций обходится очень дорого, нужно искать способы строить небольшие реакторы, которые Африка может себе позволить.– Европа призывает Африку делать упор на зеленую энергетику при том, что уровень индустриализации еще не достигнут во всех странах континента…– Европа не должна нам указывать, мы этому сопротивляемся, нам нужен справедливый и инклюзивный энергопереход.– Выступая на сессии Российской энергетической недели вы сказали, что Африка хочет "жениться", в то время как Россия предлагает "встречаться". Что вы имели в виду?– Я думаю, это лучший способ описать наши отношения: африканцы хотели бы укреплять и наращивать партнерство с Россией, а Россия делает встречные шаги.– Но эти встречные шаги Россия начала делать уже давно, еще во времена СССР.– Да, но мы больше не хотим встречаться, мы хотим жениться. Представьте, что вы встречаетесь с парнем, а он никак не делает предложение, не дарит кольцо. Россия – как завидный жених, с которым Африка хотела бы связать свою жизнь на долгие годы.– Развивая вашу метафору, женитьба подразумевает двух человек, а в отношения Африки и России вмешиваются другие претенденты, например, Франция, которая явно ревнует.– Да, претендентов много, но не стоит о них беспокоиться. Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет.– Россия предлагает равное партнерство…– Именно, в отношениях с Россией мы чувствуем взаимоуважение. Но его нужно направлять в конкретные проекты.– Россия предлагает такие проекты, которые направлены на долгосрочное партнерство, например, строительство гидроэлектростанций, атомных электростанций. Чего Африка ждет от России?– Нам нужно "зарегистрировать наши отношения". Первый саммит Россия-Африка можно назвать "помолвкой", а на втором сможем отпраздновать свадьбу. Многие африканцы говорят по-русски, многие уже являются частью России, потому что они понимают Россию и способны перейти на новый уровень.– Вы живете в ЮАР, которая входит в Содружество стран. Как вы оцениваете перспективы этого объединения после смерти королевы Елизаветы?– ЮАР – самостоятельная, независимая страна, лидер Африки, самая развитая страна на континенте. Я не думаю, что Содружество распадется в ближайшее время. Но ЮАР может занять в нем более решающую роль.– Речь идет также о реформе Совбеза ООН. Какие страны Африки могли бы занять в нем место?– Как минимум две или три страны Африки должны представлять континент в Совбезе ООН и обладать правом вето. Они должны представлять континент со всеми правами и обязанностями, как и другие развитые страны. Поэтому систему нужно реформировать.

https://ria.ru/20220720/sammit-1803709594.html

https://ria.ru/20220724/lavrov-1804631125.html

https://ria.ru/20220727/zakharova-1805351043.html

россия

африка

юар

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, содружество , россия, африка, юар, совет безопасности оон, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022