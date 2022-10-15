https://ria.ru/20221015/afrika-1824243426.html
Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке
Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке - РИА Новости, 15.10.2022
Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке
Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией, она могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:04
2022-10-15T10:04
2022-10-15T10:10
африка
россия
европа
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией, она могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Для нас он (кризис) стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему", - сказал Аюк."Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику", - добавил он.По словам главы энергопалаты, если Африка продолжит быть зависимой от других стран, это повлияет на нее и негативно скажется на развитии государств континента."Мы уже видим, что кризис пришел в Африку, например, такая страна как ЮАР с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации – там продолжаются веерные отключения электроэнергии... Нужны новые технологии, новые возможности. Нам нужно изменить это положение и двигаться дальше", - подчеркнул Аюк.
https://ria.ru/20221011/eda-1822977296.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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африка, россия, европа, евросоюз, в мире
Африка, Россия, Европа, Евросоюз, В мире
10:04 15.10.2022 (обновлено: 10:10 15.10.2022)
Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке
Глава энергопалаты Африки: кризис в ЕС показал необходимость сотрудничества с Россией
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией, она могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
"Для нас он (кризис) стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему", - сказал Аюк.
"Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику", - добавил он.
По словам главы энергопалаты, если Африка продолжит быть зависимой от других стран, это повлияет на нее и негативно скажется на развитии государств континента.
"Мы уже видим, что кризис пришел в Африку, например, такая страна как ЮАР
с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации – там продолжаются веерные отключения электроэнергии... Нужны новые технологии, новые возможности. Нам нужно изменить это положение и двигаться дальше", - подчеркнул Аюк.