https://ria.ru/20221015/afrika-1824243426.html

Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке

Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке - РИА Новости, 15.10.2022

Кризис в ЕС показал важность сотрудничества с Россией, заявили в Африке

Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией, она могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:04

2022-10-15T10:04

2022-10-15T10:10

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией, она могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте, заявил в интервью РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк."Для нас он (кризис) стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему", - сказал Аюк."Конечно, у России в этом огромный потенциал и опыт: вы лучше всех в мире разбираетесь в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику", - добавил он.По словам главы энергопалаты, если Африка продолжит быть зависимой от других стран, это повлияет на нее и негативно скажется на развитии государств континента."Мы уже видим, что кризис пришел в Африку, например, такая страна как ЮАР с огромным населением, с высоким уровнем индустриализации – там продолжаются веерные отключения электроэнергии... Нужны новые технологии, новые возможности. Нам нужно изменить это положение и двигаться дальше", - подчеркнул Аюк.

https://ria.ru/20221011/eda-1822977296.html

https://ria.ru/20221012/varshava-1823466646.html

африка

россия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, европа, евросоюз, в мире