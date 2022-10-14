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Путин заявил, что Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин заявил, что Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна
Путин заявил, что Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна - РИА Новости, 14.10.2022
Путин заявил, что Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна в рамках зерновой сделки и направлении их в беднейшие страны, заявил президент РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:40
2022-10-14T15:53
экономика
реджеп тайип эрдоган
цены на нефть
россия
владимир путин
украина
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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна в рамках зерновой сделки и направлении их в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин."Он (Эрдоган) был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.Также, по его словам, Эрдоган участвует в процессе обмена военнопленными с Украиной."Господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу и, как известно, результат есть. Мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих, офицеров", - рассказал Путин.
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экономика, реджеп тайип эрдоган, цены на нефть, россия, владимир путин, украина, турция, оон
Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, ООН
15:40 14.10.2022 (обновлено: 15:53 14.10.2022)
 
Путин заявил, что Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна

Путин: Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна в рамках зерновой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о структурировании потоков зерна в рамках зерновой сделки и направлении их в беднейшие страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Он (Эрдоган) был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, это зерно в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН, но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то структурировать потоки зерна и прежде всего направить их в беднейшие страны", - сказал Путин на пресс-конференции в Астане.
Также, по его словам, Эрдоган участвует в процессе обмена военнопленными с Украиной.
"Господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами. Он реально включался лично в эту работу и, как известно, результат есть. Мы за это ему тоже благодарны, потому что мы получили и своих военнослужащих, офицеров", - рассказал Путин.
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ЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинУкраинаТурцияООН
 
 
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