Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/zakharova-1823925365.html
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес - РИА Новости, 14.10.2022
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес
Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:25
2022-10-14T15:13
в мире
илон маск
мария захарова
вашингтон (штат)
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей.Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск находится под расследованием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter, сообщила компания в судебном иске. Компания отмечает, что запросила переписку еще несколько месяцев назад, но сторона Маска все еще не предоставила требуемые документы."Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в "давлении государства на бизнес", - написала она в Telegram-канале.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221012/razgovor-1823325062.html
https://ria.ru/20221007/bayden-1822316603.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, мария захарова, вашингтон (штат), сша, россия
В мире, Илон Маск, Мария Захарова, Вашингтон (штат), США, Россия
10:25 14.10.2022 (обновлено: 15:13 14.10.2022)
 
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес

Захарова о деле против Маска: США должны извиниться за обвинения в давлении на бизнес

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск находится под расследованием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter, сообщила компания в судебном иске. Компания отмечает, что запросила переписку еще несколько месяцев назад, но сторона Маска все еще не предоставила требуемые документы.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:56
Разговор Путина и Илона Маска был полтора года назад, заявили в Кремле
"Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в "давлении государства на бизнес", - написала она в Telegram-канале.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:30
Маск назвал главную проблему Байдена
 
В миреИлон МаскМария ЗахароваВашингтон (штат)СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала