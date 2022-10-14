10:25 14.10.2022 (обновлено: 15:13 14.10.2022)
Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес
Захарова о деле против Маска: США должны извиниться за обвинения в давлении на бизнес
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск находится под расследованием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter, сообщила компания в судебном иске. Компания отмечает, что запросила переписку еще несколько месяцев назад, но сторона Маска все еще не предоставила требуемые документы.
"Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в "давлении государства на бизнес", - написала она в Telegram-канале.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.
На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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