https://ria.ru/20221014/zakharova-1823925365.html

Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес

Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес - РИА Новости, 14.10.2022

Захарова призвала США извиниться за обвинения в давлении на бизнес

Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:25

2022-10-14T10:25

2022-10-14T15:13

в мире

илон маск

мария захарова

вашингтон (штат)

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вашингтон обязан принести извинения за политизированные обвинения других стран в "давлении государства на бизнес", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей.Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск находится под расследованием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter, сообщила компания в судебном иске. Компания отмечает, что запросила переписку еще несколько месяцев назад, но сторона Маска все еще не предоставила требуемые документы."Если это так, то США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в "давлении государства на бизнес", - написала она в Telegram-канале.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.На прошлой неделе суд штата отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221012/razgovor-1823325062.html

https://ria.ru/20221007/bayden-1822316603.html

вашингтон (штат)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, мария захарова, вашингтон (штат), сша, россия