08:15 14.10.2022 (обновлено: 10:51 14.10.2022)
Запорожская АЭС откажется от американского топлива
Власти Запорожья: ЗАЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе, содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — сказал собеседник агентства.
Как утверждает Рогов, киевский режим по политическим причинам решил использовать в энергоблоках топливо американской компании, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.
Так, на ЗАЭС еще в 2016 году установили оборудование для работы с топливом американской компании Westinghouse.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.