Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС откажется от американского топлива - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/zaes-1823895119.html
Запорожская АЭС откажется от американского топлива
Запорожская АЭС откажется от американского топлива - РИА Новости, 14.10.2022
Запорожская АЭС откажется от американского топлива
Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:15
2022-10-14T10:51
запорожская аэс
в мире
украина
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Как утверждает Рогов, киевский режим по политическим причинам решил использовать в энергоблоках топливо американской компании, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.Так, на ЗАЭС еще в 2016 году установили оборудование для работы с топливом американской компании Westinghouse.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
https://ria.ru/20221012/zaes-1823485742.html
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, в мире, украина, запорожская область
Запорожская АЭС, В мире, Украина, Запорожская область
08:15 14.10.2022 (обновлено: 10:51 14.10.2022)
 
Запорожская АЭС откажется от американского топлива

Власти Запорожья: ЗАЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В частности, речь идет о тепловыделяющем элементе, содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо", — сказал собеседник агентства.
Как утверждает Рогов, киевский режим по политическим причинам решил использовать в энергоблоках топливо американской компании, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.
Так, на ЗАЭС еще в 2016 году установили оборудование для работы с топливом американской компании Westinghouse.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:06Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на АЭС
 
Запорожская АЭСВ миреУкраинаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала