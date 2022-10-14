https://ria.ru/20221014/zaes-1823895119.html

Запорожская АЭС откажется от американского топлива

Запорожская АЭС откажется от американского топлива - РИА Новости, 14.10.2022

Запорожская АЭС откажется от американского топлива

Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:15

2022-10-14T08:15

2022-10-14T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Запорожская АЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Как утверждает Рогов, киевский режим по политическим причинам решил использовать в энергоблоках топливо американской компании, которое не соответствует регламенту и техническим требованиям.Так, на ЗАЭС еще в 2016 году установили оборудование для работы с топливом американской компании Westinghouse.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.

https://ria.ru/20221012/zaes-1823485742.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская аэс, в мире, украина, запорожская область