https://ria.ru/20221014/yunarmiya-1823968180.html
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования - РИА Новости, 14.10.2022
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:17
2022-10-14T12:17
2022-10-14T12:17
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
дальний восток
благовещенск
амурская область
юнармия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования всероссийского уровня, сообщает региональное правительство."По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако помимо количественных показателей нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в "Юнармии". Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня", - сказал Орлов.На сегодняшний день более 15 тысяч амурских школьников вступили в ряды "Юнармии". За шесть лет количество местных отделений всероссийского движения на территории региона увеличилось с 4 до 29, количество отрядов - с 16 до 465.В 14 образовательных организациях области работают специализированные юнармейские классы. В этом году в Благовещенске открыли первый в области Дом "Юнармия".Кроме того, по поручению губернатора в Амурской области также развиваются туристская и археологическая направленности детского досуга. Летом в селах Албазино и Талдан Сковородинского района провели профильные смены для юнармейцев. Также они активно включились в волонтерское движение #МыВместе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), дальний восток, благовещенск, амурская область, юнармия
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Дальний Восток, Благовещенск, Амурская область, Юнармия
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования
Губернатор Приамурья Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев на соревнования