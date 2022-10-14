https://ria.ru/20221014/yunarmiya-1823968180.html

Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования

Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования - РИА Новости, 14.10.2022

Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:17

2022-10-14T12:17

2022-10-14T12:17

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

дальний восток

благовещенск

амурская область

юнармия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования всероссийского уровня, сообщает региональное правительство."По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако помимо количественных показателей нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в "Юнармии". Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня", - сказал Орлов.На сегодняшний день более 15 тысяч амурских школьников вступили в ряды "Юнармии". За шесть лет количество местных отделений всероссийского движения на территории региона увеличилось с 4 до 29, количество отрядов - с 16 до 465.В 14 образовательных организациях области работают специализированные юнармейские классы. В этом году в Благовещенске открыли первый в области Дом "Юнармия".Кроме того, по поручению губернатора в Амурской области также развиваются туристская и археологическая направленности детского досуга. Летом в селах Албазино и Талдан Сковородинского района провели профильные смены для юнармейцев. Также они активно включились в волонтерское движение #МыВместе.

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823328516.html

https://ria.ru/20221007/molodezh-1822124157.html

дальний восток

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), дальний восток, благовещенск, амурская область, юнармия