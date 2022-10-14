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Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования - РИА Новости, 14.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221014/yunarmiya-1823968180.html
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования - РИА Новости, 14.10.2022
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:17
2022-10-14T12:17
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
дальний восток
благовещенск
амурская область
юнармия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования всероссийского уровня, сообщает региональное правительство."По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако помимо количественных показателей нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в "Юнармии". Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня", - сказал Орлов.На сегодняшний день более 15 тысяч амурских школьников вступили в ряды "Юнармии". За шесть лет количество местных отделений всероссийского движения на территории региона увеличилось с 4 до 29, количество отрядов - с 16 до 465.В 14 образовательных организациях области работают специализированные юнармейские классы. В этом году в Благовещенске открыли первый в области Дом "Юнармия".Кроме того, по поручению губернатора в Амурской области также развиваются туристская и археологическая направленности детского досуга. Летом в селах Албазино и Талдан Сковородинского района провели профильные смены для юнармейцев. Также они активно включились в волонтерское движение #МыВместе.
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общество, василий орлов (губернатор), дальний восток, благовещенск, амурская область, юнармия
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Дальний Восток, Благовещенск, Амурская область, Юнармия
12:17 14.10.2022
 
Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев Приамурья на соревнования

Губернатор Приамурья Орлов поручил финансировать поездки юнармейцев на соревнования

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил областному министерству образования оказывать финансовую поддержку при оплате поездок юнармейцев на соревнования всероссийского уровня, сообщает региональное правительство.
"По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако помимо количественных показателей нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в "Юнармии". Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня", - сказал Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Орлов поручил главам Приамурья помогать семьям участников спецоперации
На сегодняшний день более 15 тысяч амурских школьников вступили в ряды "Юнармии". За шесть лет количество местных отделений всероссийского движения на территории региона увеличилось с 4 до 29, количество отрядов - с 16 до 465.
В 14 образовательных организациях области работают специализированные юнармейские классы. В этом году в Благовещенске открыли первый в области Дом "Юнармия".
Кроме того, по поручению губернатора в Амурской области также развиваются туристская и археологическая направленности детского досуга. Летом в селах Албазино и Талдан Сковородинского района провели профильные смены для юнармейцев. Также они активно включились в волонтерское движение #МыВместе.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Дальний ВостокБлаговещенскАмурская областьЮнармия
 
 
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