https://ria.ru/20221014/vsu-1823974447.html

ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР

ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022

ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР

Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:33

2022-10-14T12:33

2022-10-14T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

луганская народная республика

андрей марочко

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил об активных боях на окраинах этого города."Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска", - заявил Марочко, сославшись на данные разведки. Он также не исключил, что украинские подразделения частично остались без управления. "Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населённых пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении", - добавил Марочко.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

артемовск

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, донецкая народная республика