https://ria.ru/20221014/vsu-1823974447.html
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР
Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:33
2022-10-14T12:33
2022-10-14T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_7a8dfb5b657d8f7f7b12ff9f6252620f.jpg
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил об активных боях на окраинах этого города."Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска", - заявил Марочко, сославшись на данные разведки. Он также не исключил, что украинские подразделения частично остались без управления. "Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населённых пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении", - добавил Марочко.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7a35419dd3d45650813121b4a69d187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
12:33 14.10.2022 (обновлено: 12:37 14.10.2022)
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска