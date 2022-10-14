Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/vsu-1823974447.html
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР
Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:33
2022-10-14T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
артемовск
луганская народная республика
андрей марочко
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_7a8dfb5b657d8f7f7b12ff9f6252620f.jpg
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил об активных боях на окраинах этого города."Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска", - заявил Марочко, сославшись на данные разведки. Он также не исключил, что украинские подразделения частично остались без управления. "Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населённых пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении", - добавил Марочко.Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
артемовск
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7a35419dd3d45650813121b4a69d187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, артемовск, луганская народная республика, андрей марочко, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Артемовск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Донецкая Народная Республика
12:33 14.10.2022 (обновлено: 12:37 14.10.2022)
 
ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ отходят в западную и северо-западную часть Артемовска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска отходят в западные и северо-западные части города Артёмовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил об активных боях на окраинах этого города.
"Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска", - заявил Марочко, сославшись на данные разведки. Он также не исключил, что украинские подразделения частично остались без управления. "Могу предположить что по сложившейся традиции, которую мы отмечали в других населённых пунктах, командование их бросило и сейчас они находятся в очень затруднительном положении", - добавил Марочко.
Артёмовск (Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевАртемовскЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала