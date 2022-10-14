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Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/vooruzhenie-1824060979.html
Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ
Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2022
Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ
Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Кроталь", а также радиолокационные системы GM200, сообщила в пятницу газета Figaro. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:10
2022-10-14T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
эммануэль макрон
сергей лавров
украина
франция
россия
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ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Кроталь", а также радиолокационные системы GM200, сообщила в пятницу газета Figaro."ЗРК будут поставлены вместе с радиолокационными системами GM200. Франция после обвинений в недостаточном количестве поставок вооружения Украине также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (LRU), чтобы усилить позиции Украины на линии фронта", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.Как поясняет источник СМИ, дальность действия этого типа реактивных систем залпового огня составляет 70 км, и могли бы быть стать серьезным усилением для украинской армии. Однако французская армия насчитывает всего 13 подобных установок.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция работает над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR.В четверг министры обороны Франции и Украины подписали соглашение о создании специального фонда размером в 100 миллионов евро для прямых закупок военного оборудования Украиной.Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция намеревается поставить Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.СМИ также сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221014/fond-1823994800.html
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в мире, технологии, эммануэль макрон, сергей лавров, украина, франция, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Украина, Франция, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
15:10 14.10.2022
 
Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200, пишут СМИ

Figaro: Франция поставит Украине ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200 для усиления ее позиций

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 окт – РИА Новости. Франция поставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Кроталь", а также радиолокационные системы GM200, сообщила в пятницу газета Figaro.
"ЗРК будут поставлены вместе с радиолокационными системами GM200. Франция после обвинений в недостаточном количестве поставок вооружения Украине также рассматривает поставки реактивных систем залпового огня (LRU), чтобы усилить позиции Украины на линии фронта", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.
Как поясняет источник СМИ, дальность действия этого типа реактивных систем залпового огня составляет 70 км, и могли бы быть стать серьезным усилением для украинской армии. Однако французская армия насчитывает всего 13 подобных установок.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция работает над поставками Украине еще шести гаубиц CAESAR.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:10
Франция и Украина подписали соглашение о фонде для закупок вооружения
В четверг министры обороны Франции и Украины подписали соглашение о создании специального фонда размером в 100 миллионов евро для прямых закупок военного оборудования Украиной.
Париж уже поставил Киеву 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция намеревается поставить Украине 155-миллиметровые самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
СМИ также сообщали, что Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 10:36
СМИ: в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЭммануэль МакронСергей ЛавровУкраинаФранцияРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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