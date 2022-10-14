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На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ
На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ - РИА Новости, 14.10.2022
На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ
Особую экономическую зону создадут на территории бывшего завода "Химпром" в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:22
2022-10-14T11:22
2022-10-14T11:22
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ВОЛГОГРАД, 14 окт – РИА Новости. Особую экономическую зону создадут на территории бывшего завода "Химпром" в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, создание особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа обсудили на заседании профильной группы под руководством вице-премьера России Юрия Трутнева."По итогам заседания рабочей группы одобрено создание трёх ОЭЗ в Волгоградской и Кемеровской областях, Чувашской Республике", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что ОЭЗ будет создана на территории бывшего предприятия "Химпром", где будет организовано более 800 рабочих мест. По информации ведомства, здесь планируется строительство заводов по производству метанола, а также биопротеинов, средств защиты растений и уксусной кислоты.
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РИА Новости
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экономика, волгоград, волгоградская область, россия
Волгоградская область, Экономика, Волгоград, Волгоградская область, Россия
На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ
Особую экономическую зону создадут на базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде