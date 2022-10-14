https://ria.ru/20221014/volgograd-1823945563.html

На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ

На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ - РИА Новости, 14.10.2022

На базе бывшего завода "Химпром" в Волгограде создадут ОЭЗ

Особую экономическую зону создадут на территории бывшего завода "Химпром" в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:22

2022-10-14T11:22

2022-10-14T11:22

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ВОЛГОГРАД, 14 окт – РИА Новости. Особую экономическую зону создадут на территории бывшего завода "Химпром" в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, создание особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа обсудили на заседании профильной группы под руководством вице-премьера России Юрия Трутнева."По итогам заседания рабочей группы одобрено создание трёх ОЭЗ в Волгоградской и Кемеровской областях, Чувашской Республике", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что ОЭЗ будет создана на территории бывшего предприятия "Химпром", где будет организовано более 800 рабочих мест. По информации ведомства, здесь планируется строительство заводов по производству метанола, а также биопротеинов, средств защиты растений и уксусной кислоты.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813722891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, волгоград, волгоградская область, россия