https://ria.ru/20221014/vgtrk-1824039909.html
Замглавы ВГТРК пообещал сохранить новогодний контент на "России-1"
Замглавы ВГТРК пообещал сохранить новогодний контент на "России-1" - РИА Новости, 14.10.2022
Замглавы ВГТРК пообещал сохранить новогодний контент на "России-1"
Телеканал "Россия 1" готов обеспечить своим зрителям новогоднее настроение "по полной программе", заявил РИА Новости замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:21
2022-10-14T14:21
2022-10-14T14:21
общество
александр нечаев
вгтрк
новый год
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" готов обеспечить своим зрителям новогоднее настроение "по полной программе", заявил РИА Новости замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев."(В случае) "Россия-1" все наши зрители могут быть уверены в том, что Новый год будет Новым годом. Я не буду раскрывать детали, но ощущение Нового года и праздника, очевидно, канал "Россия-1", как и все предыдущие годы, обеспечит зрителям по полной программе. Праздник будет! Так и запишите", - сказал Нечаев на конференции "Медиабизнес", добавив, что про остальные каналы ВГТРК говорить в этом случае пока не может.Нечаев также отметил, что развлекательный контент обладает "психотерапевтирующим действием" для зрителей. "У меня есть предположение, что смотрение их (развлекательных программ) является... психотерапевтирующим, эскапирующим действием... Подобного рода психотерапия нужна так же, как и поддержка людей на уровне информирования и снижения их тревожности c тем, чтобы они были подготовлены ко всему происходящему", - заявил Нечаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр нечаев, вгтрк, новый год
Общество, Александр Нечаев, ВГТРК, Новый год
Замглавы ВГТРК пообещал сохранить новогодний контент на "России-1"
Замглавы ВГТРК Нечаев: канал "Россия-1" обеспечит зрителям новогоднее настроение
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" готов обеспечить своим зрителям новогоднее настроение "по полной программе", заявил РИА Новости замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев.
"(В случае) "Россия-1" все наши зрители могут быть уверены в том, что Новый год будет Новым годом. Я не буду раскрывать детали, но ощущение Нового года и праздника, очевидно, канал "Россия-1", как и все предыдущие годы, обеспечит зрителям по полной программе. Праздник будет! Так и запишите", - сказал Нечаев на конференции "Медиабизнес", добавив, что про остальные каналы ВГТРК говорить в этом случае пока не может.
Нечаев также отметил, что развлекательный контент обладает "психотерапевтирующим действием" для зрителей. "У меня есть предположение, что смотрение их (развлекательных программ) является... психотерапевтирующим, эскапирующим действием... Подобного рода психотерапия нужна так же, как и поддержка людей на уровне информирования и снижения их тревожности c тем, чтобы они были подготовлены ко всему происходящему", - заявил Нечаев.