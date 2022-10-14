https://ria.ru/20221014/uzbekistan-1823929555.html

Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал"

Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал" - РИА Новости, 14.10.2022

Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал"

"Узавиация" предупредила российскую авиакомпанию "Ямал" о необходимости строгого выполнения перевозчиком требований организации чартерных рейсов в республику,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:59

2022-10-14T10:59

2022-10-14T10:59

туризм

туризм

новости - туризм

узбекистан

туристы

ямал (авиакомпания)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/47/1560504785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_95fffbf7e7294072dd7a7e109fda1ec2.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. "Узавиация" предупредила российскую авиакомпанию "Ямал" о необходимости строгого выполнения перевозчиком требований организации чартерных рейсов в республику, сообщает в пятницу пресс-служба агентства.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 13 октября чартерный рейс "Ямала" с 220 пассажирами на борту не смог вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Наманган (областной центр на востоке Узбекистана), поскольку авиаперевозчик не получил зеленый свет от "Узавиации". По правилам авиационных властей республики, для выполнения чартерных рейсов выдается разовое разрешение."При повторении подобных случаев со стороны авиакомпании агентством "Узавиация" будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", – говорится в сообщении.Принимая во внимание создавшуюся ситуацию, "Узавиация", по словам ее представителей, предложила "Ямалу" срочно подать запрос на получение разрешения. "Однако авиакомпания отказалась от выполнения рейса, аргументируя это окончанием рабочего времени у экипажа", – добавили в пресс-службе."Ямал" в сентябре открыл рейсы из Москвы в три города Узбекистана: Самарканд, Наманган и Ургенч. Ранее министр транспорта республики Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях.

https://ria.ru/20220919/yamal-1817937544.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, узбекистан, туристы, ямал (авиакомпания)