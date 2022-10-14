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Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал" - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
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Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал"
Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал" - РИА Новости, 14.10.2022
Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал"
"Узавиация" предупредила российскую авиакомпанию "Ямал" о необходимости строгого выполнения перевозчиком требований организации чартерных рейсов в республику,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:59
2022-10-14T10:59
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узбекистан
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ямал (авиакомпания)
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ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. "Узавиация" предупредила российскую авиакомпанию "Ямал" о необходимости строгого выполнения перевозчиком требований организации чартерных рейсов в республику, сообщает в пятницу пресс-служба агентства.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 13 октября чартерный рейс "Ямала" с 220 пассажирами на борту не смог вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Наманган (областной центр на востоке Узбекистана), поскольку авиаперевозчик не получил зеленый свет от "Узавиации". По правилам авиационных властей республики, для выполнения чартерных рейсов выдается разовое разрешение."При повторении подобных случаев со стороны авиакомпании агентством "Узавиация" будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", – говорится в сообщении.Принимая во внимание создавшуюся ситуацию, "Узавиация", по словам ее представителей, предложила "Ямалу" срочно подать запрос на получение разрешения. "Однако авиакомпания отказалась от выполнения рейса, аргументируя это окончанием рабочего времени у экипажа", – добавили в пресс-службе."Ямал" в сентябре открыл рейсы из Москвы в три города Узбекистана: Самарканд, Наманган и Ургенч. Ранее министр транспорта республики Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях.
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туризм, новости - туризм, узбекистан, туристы, ямал (авиакомпания)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, туристы, Ямал (авиакомпания)
10:59 14.10.2022
 
Власти Узбекистана вынесли предупреждение российской авиакомпании "Ямал"

"Узавиация" предупредила авиакомпанию "Ямал" о соблюдении правил организации чартеров

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Yamal Airlines Sukhoi Superjet 100-95LRПассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / Yamal Airlines Sukhoi Superjet 100-95LR
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 14 окт – РИА Новости. "Узавиация" предупредила российскую авиакомпанию "Ямал" о необходимости строгого выполнения перевозчиком требований организации чартерных рейсов в республику, сообщает в пятницу пресс-служба агентства.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 13 октября чартерный рейс "Ямала" с 220 пассажирами на борту не смог вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Наманган (областной центр на востоке Узбекистана), поскольку авиаперевозчик не получил зеленый свет от "Узавиации". По правилам авиационных властей республики, для выполнения чартерных рейсов выдается разовое разрешение.
"При повторении подобных случаев со стороны авиакомпании агентством "Узавиация" будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", – говорится в сообщении.
Принимая во внимание создавшуюся ситуацию, "Узавиация", по словам ее представителей, предложила "Ямалу" срочно подать запрос на получение разрешения. "Однако авиакомпания отказалась от выполнения рейса, аргументируя это окончанием рабочего времени у экипажа", – добавили в пресс-службе.
"Ямал" в сентябре открыл рейсы из Москвы в три города Узбекистана: Самарканд, Наманган и Ургенч. Ранее министр транспорта республики Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях.
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 18:11
"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмУзбекистантуристыЯмал (авиакомпания)
 
 
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