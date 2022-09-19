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"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган - РИА Новости, 19.09.2022
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"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган
"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган - РИА Новости, 19.09.2022
"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган
Авиакомпания "Ямал" начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:11
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports."Первый чартерный рейс российской авиакомпании "Ямал" приземлился в международном аэропорту Намангана 17 сентября с 221 пассажиром на борту",- говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.Российская авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах Airbus A321 по субботам из аэропорта "Домодедово", добавили в пресс-службе.Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях. По его оценке, авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60% потребностей пассажиропотока между двумя странами.
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москва, россия, узбекистан, airbus a321, туризм, новости - туризм
Москва, Россия, Узбекистан, Airbus A321, Туризм, Новости - Туризм
18:11 19.09.2022 (обновлено: 18:13 19.09.2022)
 
"Ямал" начал выполнять рейсы из Москвы в узбекский Наманган

Авиакомпания "Ямал" начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в узбекский Наманган

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в Наманган на востоке Узбекистана, сообщает в понедельник пресс-служба АО Uzbekistan Airports.
"Первый чартерный рейс российской авиакомпании "Ямал" приземлился в международном аэропорту Намангана 17 сентября с 221 пассажиром на борту",- говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.
Российская авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах Airbus A321 по субботам из аэропорта "Домодедово", добавили в пресс-службе.
Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях. По его оценке, авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60% потребностей пассажиропотока между двумя странами.
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