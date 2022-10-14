https://ria.ru/20221014/ukraina-1824079429.html
Путин рассказал о поведении Киева на переговорах
Путин рассказал о поведении Киева на переговорах - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о поведении Киева на переговорах
Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:41
2022-10-14T15:41
2022-10-14T17:16
специальная военная операция на украине
россия
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221013/peregovory-1823803901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: желание вести переговоры у властей Украины пропало, как только войска отошли от Киева
Путин: желание вести переговоры у властей Украины пропало, как только войска отошли от Киева
2022-10-14T15:41
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:41 14.10.2022 (обновлено: 17:16 14.10.2022)
Путин рассказал о поведении Киева на переговорах
Путин: Украина перехотела вести переговоры, как только ВС России вышли из Киевской области