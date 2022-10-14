https://ria.ru/20221014/ukraina-1824079429.html

Путин рассказал о поведении Киева на переговорах

Путин рассказал о поведении Киева на переговорах - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о поведении Киева на переговорах

Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:41

2022-10-14T15:41

2022-10-14T17:16

специальная военная операция на украине

россия

в мире

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого, пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221013/peregovory-1823803901.html

россия

украина

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Путин: желание вести переговоры у властей Украины пропало, как только войска отошли от Киева Путин: желание вести переговоры у властей Украины пропало, как только войска отошли от Киева 2022-10-14T15:41 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр