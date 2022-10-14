https://ria.ru/20221014/ukraina-1824018073.html
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:54
2022-10-14T13:54
2022-10-14T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
турция
белоруссия
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему Украины."Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В том числе будем затрагивать вопрос Украины", - отметил белорусский лидер в интервью американской телекомпании NBC, видеофрагменты которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко добавил, что он заметил, что и власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр лукашенко, турция, белоруссия, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Турция, Белоруссия, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 14.10.2022 (обновлено: 14:43 14.10.2022)
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом
Лукашенко заявил, что на ближайших переговорах в Анкаре обсудит Украину с Эрдоганом