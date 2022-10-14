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Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/ukraina-1824018073.html
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:54
2022-10-14T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
турция
белоруссия
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему Украины."Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В том числе будем затрагивать вопрос Украины", - отметил белорусский лидер в интервью американской телекомпании NBC, видеофрагменты которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко добавил, что он заметил, что и власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".
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украина
турция
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в мире, украина, александр лукашенко, турция, белоруссия, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Турция, Белоруссия, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 14.10.2022 (обновлено: 14:43 14.10.2022)
 
Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом

Лукашенко заявил, что на ближайших переговорах в Анкаре обсудит Украину с Эрдоганом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему Украины.
"Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В том числе будем затрагивать вопрос Украины", - отметил белорусский лидер в интервью американской телекомпании NBC, видеофрагменты которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко добавил, что он заметил, что и власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".
Вид на город Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 17:38Специальная военная операция на Украине
В Турции предложили Стамбул для переговоров России с Западом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоТурцияБелоруссияРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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