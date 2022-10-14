https://ria.ru/20221014/ukraina-1824018073.html

Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом

Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:54

2022-10-14T13:54

2022-10-14T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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белоруссия

реджеп тайип эрдоган

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время ближайших переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре планирует обсудить тему Украины."Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В том числе будем затрагивать вопрос Украины", - отметил белорусский лидер в интервью американской телекомпании NBC, видеофрагменты которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко добавил, что он заметил, что и власти Турции - одной из ключевых стран НАТО - "не в восторге от того, что происходит, и постоянно намекают, и уже не намекают, а даже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться".

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

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турция

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Кирилл Волков

в мире, украина, александр лукашенко, турция, белоруссия, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр