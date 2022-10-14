https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823894409.html

Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции

Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции - РИА Новости, 14.10.2022

Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции

Налог на проживание в отелях Турции, который введут с 1 января 2023 года, не сильно скажется на туристическом потоке из России и стоимости путевок, рассказали... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:27

2022-10-14T12:27

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях Турции, который введут с 1 января 2023 года, не сильно скажется на туристическом потоке из России и стоимости путевок, рассказали РИА Новости представители отрасли."После вступления закона в силу стоимость турпакетов на направлении может увеличиться, однако подорожание будет несущественным. Принимать оплату сбора непосредственно в отелях на уровне официального распоряжения властей, как это происходит в ОАЭ и Греции, в Турции не планируется", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.Там также подтвердили РИА Новости информацию о планах властей страны ввести новый сбор. "Данная инициатива уже неоднократно обсуждалась на высшем уровне, однако реализации не получила в связи с распространением пандемии COVID-19", — напомнили эксперты.Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что сумма будет взиматься в лирах, и рост расходов на два процента — не так много. "Для организованных туристов налог включат в стоимость. Однако, есть сообщения о том, что его хотят взимать со всех услуг. И вот тут мы ждем пояснений, так как это может серьезно увеличить расходы путешественников", — отметил он.Турция с 1 января 2023 года планирует ввести обязательный "налог на проживание" — это сбор в размере двух процентов со всех услуг, реализуемых на территории отелей, курортных комплексов, апарт-отелей, гостевых домов и прочих объектов размещения. Об этом сообщил ряд турецких СМИ. Однако, по данным изданий, пока точных сведений о том, как этот налог будет взиматься с туристов, нет.

https://ria.ru/20221013/seyshely-1823826857.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

турция, новости - туризм, туризм, отели, гостиницы, налоги