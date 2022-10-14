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Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221014/turtsiya-1823894409.html
Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции
Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции - РИА Новости, 14.10.2022
Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции
Налог на проживание в отелях Турции, который введут с 1 января 2023 года, не сильно скажется на туристическом потоке из России и стоимости путевок, рассказали... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:27
2022-10-14T12:27
туризм
турция
новости - туризм
туризм
отели
гостиницы
налоги
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях Турции, который введут с 1 января 2023 года, не сильно скажется на туристическом потоке из России и стоимости путевок, рассказали РИА Новости представители отрасли."После вступления закона в силу стоимость турпакетов на направлении может увеличиться, однако подорожание будет несущественным. Принимать оплату сбора непосредственно в отелях на уровне официального распоряжения властей, как это происходит в ОАЭ и Греции, в Турции не планируется", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.Там также подтвердили РИА Новости информацию о планах властей страны ввести новый сбор. "Данная инициатива уже неоднократно обсуждалась на высшем уровне, однако реализации не получила в связи с распространением пандемии COVID-19", — напомнили эксперты.Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что сумма будет взиматься в лирах, и рост расходов на два процента — не так много. "Для организованных туристов налог включат в стоимость. Однако, есть сообщения о том, что его хотят взимать со всех услуг. И вот тут мы ждем пояснений, так как это может серьезно увеличить расходы путешественников", — отметил он.Турция с 1 января 2023 года планирует ввести обязательный "налог на проживание" — это сбор в размере двух процентов со всех услуг, реализуемых на территории отелей, курортных комплексов, апарт-отелей, гостевых домов и прочих объектов размещения. Об этом сообщил ряд турецких СМИ. Однако, по данным изданий, пока точных сведений о том, как этот налог будет взиматься с туристов, нет.
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турция, новости - туризм, туризм, отели, гостиницы, налоги
Туризм, Турция, Новости - Туризм, Туризм, Отели, Гостиницы, Налоги
12:27 14.10.2022
 
Эксперты рассказали о новом налоге для туристов в Турции

АТОР: новый налог на проживание в отелях Турции не уменьшит турпоток из России

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Налог на проживание в отелях Турции, который введут с 1 января 2023 года, не сильно скажется на туристическом потоке из России и стоимости путевок, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"После вступления закона в силу стоимость турпакетов на направлении может увеличиться, однако подорожание будет несущественным. Принимать оплату сбора непосредственно в отелях на уровне официального распоряжения властей, как это происходит в ОАЭ и Греции, в Турции не планируется", — рассказали в пресс-службе Tez Tour.
Там также подтвердили РИА Новости информацию о планах властей страны ввести новый сбор. "Данная инициатива уже неоднократно обсуждалась на высшем уровне, однако реализации не получила в связи с распространением пандемии COVID-19", — напомнили эксперты.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что сумма будет взиматься в лирах, и рост расходов на два процента — не так много. "Для организованных туристов налог включат в стоимость. Однако, есть сообщения о том, что его хотят взимать со всех услуг. И вот тут мы ждем пояснений, так как это может серьезно увеличить расходы путешественников", — отметил он.
Турция с 1 января 2023 года планирует ввести обязательный "налог на проживание" — это сбор в размере двух процентов со всех услуг, реализуемых на территории отелей, курортных комплексов, апарт-отелей, гостевых домов и прочих объектов размещения. Об этом сообщил ряд турецких СМИ. Однако, по данным изданий, пока точных сведений о том, как этот налог будет взиматься с туристов, нет.
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