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Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022
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Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос
Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022
Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос
36% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу, также 34% наблюдают подорожание лекарств и медикаментов, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:52
2022-10-14T12:13
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
цены
продукты
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. 36% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу, также 34% наблюдают подорожание лекарств и медикаментов, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, 36% опрошенных в последний месяц заметили повышение цен на мясо и птицу, 32% отметили подорожание молочной продукции, по 30% респондентов заметили повышение стоимости сахара и морепродуктов, 28% - хлебобулочных изделий, еще 27% - круп и макарон, растительное масло подорожало, по наблюдению 26%, яйца - по мнению 25%, овощи и фрукты подорожали, по оценке каждого пятого (20%), алкоголь отметили 15%.Моющие и чистящие средства также поднялись в цене, по мнению 27% граждан, средства личной гигиены отметили 24%.Из непродовольственных товаров чаще всего россияне отмечали рост цен на лекарства и медикаменты (34%), подорожание одежды и обуви отметили 27%, 25% - рост ценников на строительные материалы, 22% - на электронику и бытовую технику, каждый пятый (20%) заметил подорожание бензина.Помимо этого, 27% наблюдают увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, 22% заметили такую же ситуацию с медицинскими услугами, подорожание бытовых услуг отметили 16%, и 15% сказали о подорожании проезда.Опрос "ФОМнибус" проводился 7–9 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
https://ria.ru/20221012/rosstat-1823519819.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус, цены, продукты
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Цены, Продукты
11:52 14.10.2022 (обновлено: 12:13 14.10.2022)
 
Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос

ФОМ: 36% россиян заметили рост цен на мясо, 34% — на лекарства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. 36% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу, также 34% наблюдают подорожание лекарств и медикаментов, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно исследованию, 36% опрошенных в последний месяц заметили повышение цен на мясо и птицу, 32% отметили подорожание молочной продукции, по 30% респондентов заметили повышение стоимости сахара и морепродуктов, 28% - хлебобулочных изделий, еще 27% - круп и макарон, растительное масло подорожало, по наблюдению 26%, яйца - по мнению 25%, овощи и фрукты подорожали, по оценке каждого пятого (20%), алкоголь отметили 15%.
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Моющие и чистящие средства также поднялись в цене, по мнению 27% граждан, средства личной гигиены отметили 24%.
Из непродовольственных товаров чаще всего россияне отмечали рост цен на лекарства и медикаменты (34%), подорожание одежды и обуви отметили 27%, 25% - рост ценников на строительные материалы, 22% - на электронику и бытовую технику, каждый пятый (20%) заметил подорожание бензина.
Помимо этого, 27% наблюдают увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, 22% заметили такую же ситуацию с медицинскими услугами, подорожание бытовых услуг отметили 16%, и 15% сказали о подорожании проезда.
Опрос "ФОМнибус" проводился 7–9 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.
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ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"ФОМнибусЦеныПродукты
 
 
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