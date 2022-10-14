https://ria.ru/20221014/tseny-1823957424.html

Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос

Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022

Более трети россиян заметили рост цен на лекарства, показал опрос

36% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу, также 34% наблюдают подорожание лекарств и медикаментов, следует из результатов опроса фонда "Общественное... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:52

2022-10-14T11:52

2022-10-14T12:13

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фомнибус

цены

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. 36% россиян отмечают рост цен на мясо и птицу, также 34% наблюдают подорожание лекарств и медикаментов, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, 36% опрошенных в последний месяц заметили повышение цен на мясо и птицу, 32% отметили подорожание молочной продукции, по 30% респондентов заметили повышение стоимости сахара и морепродуктов, 28% - хлебобулочных изделий, еще 27% - круп и макарон, растительное масло подорожало, по наблюдению 26%, яйца - по мнению 25%, овощи и фрукты подорожали, по оценке каждого пятого (20%), алкоголь отметили 15%.Моющие и чистящие средства также поднялись в цене, по мнению 27% граждан, средства личной гигиены отметили 24%.Из непродовольственных товаров чаще всего россияне отмечали рост цен на лекарства и медикаменты (34%), подорожание одежды и обуви отметили 27%, 25% - рост ценников на строительные материалы, 22% - на электронику и бытовую технику, каждый пятый (20%) заметил подорожание бензина.Помимо этого, 27% наблюдают увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, 22% заметили такую же ситуацию с медицинскими услугами, подорожание бытовых услуг отметили 16%, и 15% сказали о подорожании проезда.Опрос "ФОМнибус" проводился 7–9 октября в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов.

https://ria.ru/20221012/rosstat-1823519819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус, цены, продукты