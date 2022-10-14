https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html

Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия"

Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 14.10.2022

Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своевременной инициативу российского лидера Владимира Путина о создании диалоговой площадки с участием России и... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:23

2022-10-14T13:23

2022-10-14T13:30

в мире

касым-жомарт токаев

владимир путин

центральная азия

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казахстан

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своевременной инициативу российского лидера Владимира Путина о создании диалоговой площадки с участием России и стран Центральной Азии."Как вы знаете, инициатива о создании диалоговой платформы "Центральная Азия - Россия" принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В текущих непростых условиях мирового развития считаю это предложение весьма своевременным и отвечающим интересам наших стран", - сказал Токаев, открывая в пятницу в Астане первый саммит этого формата.

https://ria.ru/20221014/putin-1823998548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, центральная азия, россия, казахстан