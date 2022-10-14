https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html
Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия"
Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия" - РИА Новости, 14.10.2022
Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своевременной инициативу российского лидера Владимира Путина о создании диалоговой площадки с участием России и... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:23
2022-10-14T13:23
2022-10-14T13:30
в мире
касым-жомарт токаев
владимир путин
центральная азия
россия
казахстан
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал своевременной инициативу российского лидера Владимира Путина о создании диалоговой площадки с участием России и стран Центральной Азии."Как вы знаете, инициатива о создании диалоговой платформы "Центральная Азия - Россия" принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В текущих непростых условиях мирового развития считаю это предложение весьма своевременным и отвечающим интересам наших стран", - сказал Токаев, открывая в пятницу в Астане первый саммит этого формата.
https://ria.ru/20221014/putin-1823998548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, владимир путин, центральная азия, россия, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Центральная Азия, Россия, Казахстан
13:23 14.10.2022 (обновлено: 13:30 14.10.2022)
Токаев оценил идею встречи "Россия — Центральная Азия"
Токаев назвал идею Путина о встрече "Россия — Центральная Азия" своевременной