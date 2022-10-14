https://ria.ru/20221014/tokaev-1823896129.html

Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ

Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ

Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:28

2022-10-14T08:28

2022-10-14T08:39

снг

в мире

касым-жомарт токаев

сердар бердымухамедов

туркмения

казахстан

астана

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Сегодня на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - сказал он на открытии заседания совета глав государств СНГ.Токаев отметил, что в качестве члена совета глав государств СНГ в заседании впервые участвует президент Туркмении Сердар Бердымухамедов."Я хотел бы от имени присутствующих здесь коллег и от себя лично, конечно, поприветствовать Вас и пожелать успехов в вашей ответственной, государственной деятельности на благо братского туркменского народа", - добавил Токаев.

https://ria.ru/20221014/putin-1823895452.html

https://ria.ru/20221014/sovet-1823339272.html

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астана

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

снг, в мире, касым-жомарт токаев, сердар бердымухамедов , туркмения, казахстан, астана