https://ria.ru/20221014/tokaev-1823896129.html
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ
Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:28
2022-10-14T08:28
2022-10-14T08:39
снг
в мире
касым-жомарт токаев
сердар бердымухамедов
туркмения
казахстан
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Сегодня на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - сказал он на открытии заседания совета глав государств СНГ.Токаев отметил, что в качестве члена совета глав государств СНГ в заседании впервые участвует президент Туркмении Сердар Бердымухамедов."Я хотел бы от имени присутствующих здесь коллег и от себя лично, конечно, поприветствовать Вас и пожелать успехов в вашей ответственной, государственной деятельности на благо братского туркменского народа", - добавил Токаев.
https://ria.ru/20221014/putin-1823895452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, касым-жомарт токаев, сердар бердымухамедов , туркмения, казахстан, астана
СНГ, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Казахстан, Астана
08:28 14.10.2022 (обновлено: 08:39 14.10.2022)
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ
Токаев: на саммите СНГ обсудят гуманитарное партнерство и обеспечение безопасности