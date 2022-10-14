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Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
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Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ
Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:28
2022-10-14T08:39
снг
в мире
касым-жомарт токаев
сердар бердымухамедов
туркмения
казахстан
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Сегодня на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - сказал он на открытии заседания совета глав государств СНГ.Токаев отметил, что в качестве члена совета глав государств СНГ в заседании впервые участвует президент Туркмении Сердар Бердымухамедов."Я хотел бы от имени присутствующих здесь коллег и от себя лично, конечно, поприветствовать Вас и пожелать успехов в вашей ответственной, государственной деятельности на благо братского туркменского народа", - добавил Токаев.
https://ria.ru/20221014/putin-1823895452.html
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снг, в мире, касым-жомарт токаев, сердар бердымухамедов , туркмения, казахстан, астана
СНГ, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Казахстан, Астана
08:28 14.10.2022 (обновлено: 08:39 14.10.2022)
 
Токаев рассказал, какие темы обсудят на саммите СНГ

Токаев: на саммите СНГ обсудят гуманитарное партнерство и обеспечение безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы государств СНГ на саммите в Астане в пятницу обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня на рассмотрение глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - сказал он на открытии заседания совета глав государств СНГ.
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Вчера, 08:19
Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане
Токаев отметил, что в качестве члена совета глав государств СНГ в заседании впервые участвует президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Я хотел бы от имени присутствующих здесь коллег и от себя лично, конечно, поприветствовать Вас и пожелать успехов в вашей ответственной, государственной деятельности на благо братского туркменского народа", - добавил Токаев.
Президент РСФСР Б. Н. Ельцин и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич подписывают Соглашение о создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 01:50
Совет глав государств СНГ
 
СНГВ миреКасым-Жомарт ТокаевСердар БердымухамедовТуркменияКазахстанАстана
 
 
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