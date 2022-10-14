Рейтинг@Mail.ru
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/teplo-1824126388.html
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов - РИА Новости, 14.10.2022
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75%, кроме того, в Волновахе в ближайшее время появится газ, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:12
2022-10-14T17:12
жкх
виталий хоценко
мариуполь
волноваха
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822760589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0480fa849e303d9057cbecb01b49f.jpg
ВОЛНОВАХА, 14 окт - РИА Новости. Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75%, кроме того, в Волновахе в ближайшее время появится газ, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."В целом готовность порядка 99% по всем объектам по ДНР по "традиционной" территории (территория до февраля 2022 года - ред.). Что касается Мариуполя и Волновахского района, то понятно, наибольшие разрушения именно здесь. Процент готовности по Мариуполю около 75, по Волновахе - больше", - заявил Хоценко журналистам.Кроме того, в ближайшее время в Волноваху подадут газ, отметил он.
мариуполь
волноваха
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822760589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25d6a33e29b2ede008059cab3c38dc6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, виталий хоценко, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика, россия
ЖКХ, Виталий Хоценко, Мариуполь, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия
17:12 14.10.2022
 
Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов

Премьер ДНР Хоценко: Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Люди держат руки над батареей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 14 окт - РИА Новости. Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75%, кроме того, в Волновахе в ближайшее время появится газ, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
"В целом готовность порядка 99% по всем объектам по ДНР по "традиционной" территории (территория до февраля 2022 года - ред.). Что касается Мариуполя и Волновахского района, то понятно, наибольшие разрушения именно здесь. Процент готовности по Мариуполю около 75, по Волновахе - больше", - заявил Хоценко журналистам.
Кроме того, в ближайшее время в Волноваху подадут газ, отметил он.
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

Строящийся жилой квартал в Мариуполе
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

Военные строители из РФ возводят жилые дома в Мариуполе
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

Робототехнический комплекс разминирования Кобра сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ выносит найденный корпус от мины во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

Уничтожение обнаруженных боеприпасов специалистами сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин инспектируют строительство новых жилых кварталов в Мариуполе
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

Работа полевой кухни, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

Местные жители стоят в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Горячее питание могут получить все желающие.

Местная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
 
ЖКХВиталий ХоценкоМариупольВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала