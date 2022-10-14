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Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов

Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов - РИА Новости, 14.10.2022

Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75 процентов

Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75%, кроме того, в Волновахе в ближайшее время появится газ, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:12

2022-10-14T17:12

2022-10-14T17:12

жкх

виталий хоценко

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

россия

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ВОЛНОВАХА, 14 окт - РИА Новости. Мариуполь и Волноваха готовы к отопительному сезону на 75%, кроме того, в Волновахе в ближайшее время появится газ, заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко."В целом готовность порядка 99% по всем объектам по ДНР по "традиционной" территории (территория до февраля 2022 года - ред.). Что касается Мариуполя и Волновахского района, то понятно, наибольшие разрушения именно здесь. Процент готовности по Мариуполю около 75, по Волновахе - больше", - заявил Хоценко журналистам.Кроме того, в ближайшее время в Волноваху подадут газ, отметил он.

мариуполь

волноваха

донецкая народная республика

россия

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жкх, виталий хоценко, мариуполь, волноваха, донецкая народная республика, россия