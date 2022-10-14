https://ria.ru/20221014/tefideti-1824040986.html
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября - РИА Новости, 14.10.2022
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября
Церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения ТЭФИ-Kids состоится 17 октября, сообщает Академия... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:21
2022-10-14T15:21
2022-10-14T15:31
культура
новости культуры
академия российского телевидения
et cetera
дети
музыка
виктор дробыш
александр олешко
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения ТЭФИ-Kids состоится 17 октября, сообщает Академия российского телевидения, выступающая организатором."В понедельник 17 октября в 19.00 в театре "Et Cetera" состоится IV Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" 2022", – говорится в сообщении.Всего на конкурс поступило 143 работы. Номинаций 10: "Телевизионный фильм/сериал для детей", "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей", "Режиссер телевизионной программы для детей", "Ведущий телевизионной программы для детей", "Дизайн телеканала/телепрограммы", "Лучший анимационный фильм для детей", "Лучший анимационный сериал для детей", "Лучший телеканал для детей", "Лучшая телепрограмма для детей", "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".В этом году в состав жюри вошли, в частности, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, заслуженный артист РФ Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Оксана Федорова, директор канала СТС Kids Лев Макаров, вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, академия российского телевидения, et cetera, дети, музыка, виктор дробыш, александр олешко, оксана федорова
Культура, Новости культуры, Академия российского телевидения, Et Cetera, Дети, Музыка, Виктор Дробыш, Александр Олешко, Оксана Федорова
15:21 14.10.2022 (обновлено: 15:31 14.10.2022)
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября
Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября в театре "Et Cetera"
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения ТЭФИ-Kids состоится 17 октября, сообщает Академия российского телевидения, выступающая организатором.
"В понедельник 17 октября в 19.00 в театре "Et Cetera" состоится IV Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" 2022", – говорится в сообщении.
Всего на конкурс поступило 143 работы. Номинаций 10: "Телевизионный фильм/сериал для детей", "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей", "Режиссер телевизионной программы для детей", "Ведущий телевизионной программы для детей", "Дизайн телеканала/телепрограммы", "Лучший анимационный фильм для детей", "Лучший анимационный сериал для детей", "Лучший телеканал для детей", "Лучшая телепрограмма для детей", "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".
В этом году в состав жюри вошли, в частности, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, заслуженный артист РФ Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Оксана Федорова, директор канала СТС Kids Лев Макаров, вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева.