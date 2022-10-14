https://ria.ru/20221014/tefideti-1824040986.html

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября - РИА Новости, 14.10.2022

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-Kids состоится 17 октября

Церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения ТЭФИ-Kids состоится 17 октября, сообщает Академия... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:21

2022-10-14T15:21

2022-10-14T15:31

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения ТЭФИ-Kids состоится 17 октября, сообщает Академия российского телевидения, выступающая организатором."В понедельник 17 октября в 19.00 в театре "Et Cetera" состоится IV Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения "ТЭФИ-KIDS" 2022", – говорится в сообщении.Всего на конкурс поступило 143 работы. Номинаций 10: "Телевизионный фильм/сериал для детей", "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей", "Режиссер телевизионной программы для детей", "Ведущий телевизионной программы для детей", "Дизайн телеканала/телепрограммы", "Лучший анимационный фильм для детей", "Лучший анимационный сериал для детей", "Лучший телеканал для детей", "Лучшая телепрограмма для детей", "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма".В этом году в состав жюри вошли, в частности, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, заслуженный артист РФ Александр Олешко, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Оксана Федорова, директор канала СТС Kids Лев Макаров, вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева.

https://ria.ru/20221014/digitalopera-1823943490.html

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Екатерина Янсон

новости культуры, академия российского телевидения, et cetera, дети, музыка, виктор дробыш, александр олешко, оксана федорова