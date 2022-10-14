12:34 14.10.2022 (обновлено: 12:39 14.10.2022)
Группа "Шкулев Медиа Холдинг" хочет отсудить у Disney бренд Belle
Издатель журналов "Вокруг света" и Marie Claire хочет отсудить у Disney бренд Belle
© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российская издательская группа "Шкулев Медиа Холдинг" просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в России товарного знака Belle, принадлежащего американской кинокомпании Disney, следует из опубликованного в пятницу определения суда.
По данным Роспатента, бренд Belle был зарегистрирован на имя ответчика Disney Enterprises в 2011 году с приоритетом от 2006 года. Он распространяется на большое количество товаров семи классов и услуги одного класса Международной классификации товаров и услуг.
Истца товарный знак интересует только для обозначения услуг. Он просит досрочно отменить регистрацию бренда в отношении всех услуг, для которых он зарегистрирован, в связи с его неиспользованием. В перечень таких услуг входят воспитание, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, производство, показ, распространение и прокат кинофильмов, теле- и радиопрограмм, звуко- и видеозаписей, шоу-программы и передачи в прямом эфире, театральные представления, услуги эстрадных артистов, конферансье и ведущих шоу-программ и т.п.
Иск поступил в СИП 11 октября и пока оставлен без движения, так как истец не приложил к нему доказательства уплаты госпошлины и выписку из реестра юрлиц в отношении ответчика. Устранить недостатки "Шкулев Медиа Холдинг" должен до 14 ноября.
Shkulev Media Holding издает глянцевые журналы Psychologies, Marie Claire, "Вокруг Света". "Антенна-Телесемь", развивает электронные издания Woman.ru, Wday.ru, Starhit.ru, Elle.ru, ElleGirl.ru, ElleDecoration.ru, Maximonline.ru, а также владеет сетью городских онлайн-медиа в 46 крупных городах, в частности, ресурсами "Фонтанка.ру" в Санкт-Петербурге и MSK1.RU в Москве.
Belle – имя главной героини диснеевского мультфильма "Красавица и Чудовище", первая версия которого вышла на экраны в 1991 году. Американская The Walt Disney Company была основана художником-мультипликатором Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.