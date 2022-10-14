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В Германии поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
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В Германии поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине
В Германии поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
В Германии поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине
Читатели немецкого издания Die Welt поддержали решение американского миллиардера Илона Маска перестать оплачивать Киеву интернет Starlink из-за слов бывшего... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:24
2022-10-14T20:09
в мире
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt поддержали решение американского миллиардера Илона Маска перестать оплачивать Киеву интернет Starlink из-за слов бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника."Понимаем, учитывая спор в твиттере. Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?" — отметил Arthur T."Мораль истории: не кусай руку, которая тебя кормит", — написал Rieke."Отлично, правильная реакция Маска на оскорбления Мельника!" — прокомментировал Manuel V."Украина ожидает безусловной и щедрой поддержки со всех сторон. Это стало чем-то обязательным. Возможно, Зеленскому и его дружкам следует обратиться к "Панамским документам" для покрытия различных расходов. Такой маленький жест не должен быть сложным", — предложил Madelon L."Для Украины кажется чем-то необычным то, что постоянные оскорбления иногда имеют последствия", — подытожил Rainer.Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Киеву передали в общей сложности порядка 20 тысяч спутников. Илон Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов.
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в мире, илон маск, андрей мельник, украина, германия, министерство обороны сша, twitter
В мире, Илон Маск, Андрей Мельник, Украина, Германия, Министерство обороны США, Twitter
17:24 14.10.2022 (обновлено: 20:09 14.10.2022)
 
В Германии поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине

Читатели Die Welt поддержали решение Маска не оплачивать Starlink на Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt поддержали решение американского миллиардера Илона Маска перестать оплачивать Киеву интернет Starlink из-за слов бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
"Понимаем, учитывая спор в твиттере. Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?" — отметил Arthur T.
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"Мораль истории: не кусай руку, которая тебя кормит", — написал Rieke.
"Отлично, правильная реакция Маска на оскорбления Мельника!" — прокомментировал Manuel V.
"Украина ожидает безусловной и щедрой поддержки со всех сторон. Это стало чем-то обязательным. Возможно, Зеленскому и его дружкам следует обратиться к "Панамским документам" для покрытия различных расходов. Такой маленький жест не должен быть сложным", — предложил Madelon L.
"Для Украины кажется чем-то необычным то, что постоянные оскорбления иногда имеют последствия", — подытожил Rainer.
Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Киеву передали в общей сложности порядка 20 тысяч спутников. Илон Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысят 100 миллионов.
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