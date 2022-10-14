https://ria.ru/20221014/starlink-1823964078.html

Без Starlink у ВСУ возникнут проблемы с наведением оружия, заявил Джабаров

Без Starlink у ВСУ возникнут проблемы с наведением оружия, заявил Джабаров - РИА Новости, 14.10.2022

Без Starlink у ВСУ возникнут проблемы с наведением оружия, заявил Джабаров

Решение Илона Маска не оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине станет мощным ударом по обороноспособности страны, в этом случае украинские войска не РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:11

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Решение Илона Маска не оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине станет мощным ударом по обороноспособности страны, в этом случае украинские войска не смогут наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил сообщения о том, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине."Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны", - сказал политик.По его словам, при отказе предоставлять данные спутниковой связи "ВСУ не смогут наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками".По мнению законодателя, понятно, что бесконечная "халява" для Украины продолжаться не могла."Это только начало, там все-таки частная компания, и хотя она все делала по просьбе Пентагона, но, тем не менее, это не могло так долго продолжаться", - подчеркнул он.Джабаров считает, что сейчас и сами государственные структуры США, тот же конгресс - задумаются о постоянных вливаниях в вооруженные силы Украины, в которых все сжигается как в топке."Я думаю, что этого следовало ожидать, что эйфория после временных успехов на харьковском направлении прошла. Россия сгруппировалась и переходит в контрнаступление", - отметил сенатор.И на Западе начинают задумываться, нужно ли тратить столько средств непонятно во имя чего, сказал парламентарий."Я думаю, это будет цепная реакция", - заключил Джабаров.

https://ria.ru/20221009/starlink-1822648076.html

https://ria.ru/20220919/starlink-1817821794.html

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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