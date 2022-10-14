Рейтинг@Mail.ru
Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/starlink-1823936769.html
Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт
Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 14.10.2022
Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт
Пентагон может согласиться на условия Илона Маска по оплате обслуживания системы спутниковой связи Starlink для эффективного использования украинской армии,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:56
2022-10-14T10:56
технологии
илон маск
богдан безпалько
украина
россия
министерство обороны сша
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пентагон может согласиться на условия Илона Маска по оплате обслуживания системы спутниковой связи Starlink для эффективного использования украинской армии, заявил в комментарии РИА Новости член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов."Думаю, что Пентагон начнет торговаться, но в принципе может согласиться. С Украины уже поступали сведения, что там ухудшилось качество интернета, возможно, это связано. Для обеспечения функционирования военного интернета и эффективного использования украинской армии Пентагон может запросить эти деньги. Государственная машина может сработать не очень быстро, но наверняка эти деньги могут быть затребованы, выделены и переданы Маску", - сказал Безпалько.Он отметил, что многие проекты Маска осуществлялись при финансовой поддержке военных структур государства и Пентагона в частности."Либо ему уже не хочется тратить деньги на поддержку технического обслуживания спутников на Украине, предоставлять бесплатный интернет, либо в данной ситуации его спутникам угрожает какая-то техническая опасность, возможно, применение Россией оружия по отношению к этим спутникам, системы радиоэлектронной борьбы. Возможно, она уже применялась. В этом случае сам Маск терпит убытки и ему хочется опереться на государство", - пояснил эксперт.В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html
https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html
https://ria.ru/20221012/gosar-1823524048.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, богдан безпалько, украина, россия, министерство обороны сша, spacex
Технологии, Илон Маск, Богдан Безпалько, Украина, Россия, Министерство обороны США, SpaceX
10:56 14.10.2022
 
Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт

Эксперт Безпалько: Пентагон может согласиться на оплату работы Starlink на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пентагон может согласиться на условия Илона Маска по оплате обслуживания системы спутниковой связи Starlink для эффективного использования украинской армии, заявил в комментарии РИА Новости член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:00
Украина получила 150 терминалов Starlink от правительства Польши
"Думаю, что Пентагон начнет торговаться, но в принципе может согласиться. С Украины уже поступали сведения, что там ухудшилось качество интернета, возможно, это связано. Для обеспечения функционирования военного интернета и эффективного использования украинской армии Пентагон может запросить эти деньги. Государственная машина может сработать не очень быстро, но наверняка эти деньги могут быть затребованы, выделены и переданы Маску", - сказал Безпалько.
Он отметил, что многие проекты Маска осуществлялись при финансовой поддержке военных структур государства и Пентагона в частности.
"Либо ему уже не хочется тратить деньги на поддержку технического обслуживания спутников на Украине, предоставлять бесплатный интернет, либо в данной ситуации его спутникам угрожает какая-то техническая опасность, возможно, применение Россией оружия по отношению к этим спутникам, системы радиоэлектронной борьбы. Возможно, она уже применялась. В этом случае сам Маск терпит убытки и ему хочется опереться на государство", - пояснил эксперт.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 02:30
В США предупредили о превращении Нью-Йорка в "пыль" из-за действий ВСУ
В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 20:37
Американский конгрессмен призвал НАТО сбавить обороты на Украине
 
ТехнологииИлон МаскБогдан БезпалькоУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала