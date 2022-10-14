https://ria.ru/20221014/starlink-1823936769.html

Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт

Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 14.10.2022

Пентагон может оплатить интернет Украине, заявил эксперт

Пентагон может согласиться на условия Илона Маска по оплате обслуживания системы спутниковой связи Starlink для эффективного использования украинской армии,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:56

2022-10-14T10:56

2022-10-14T10:56

технологии

илон маск

богдан безпалько

украина

россия

министерство обороны сша

spacex

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пентагон может согласиться на условия Илона Маска по оплате обслуживания системы спутниковой связи Starlink для эффективного использования украинской армии, заявил в комментарии РИА Новости член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Ранее американские СМИ со ссылкой на документы сообщили, что компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов. На сегодняшний день Украине было передано в совокупности порядка 20 тысяч спутников Starlink. В пятницу Маск написал в Twitter, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов."Думаю, что Пентагон начнет торговаться, но в принципе может согласиться. С Украины уже поступали сведения, что там ухудшилось качество интернета, возможно, это связано. Для обеспечения функционирования военного интернета и эффективного использования украинской армии Пентагон может запросить эти деньги. Государственная машина может сработать не очень быстро, но наверняка эти деньги могут быть затребованы, выделены и переданы Маску", - сказал Безпалько.Он отметил, что многие проекты Маска осуществлялись при финансовой поддержке военных структур государства и Пентагона в частности."Либо ему уже не хочется тратить деньги на поддержку технического обслуживания спутников на Украине, предоставлять бесплатный интернет, либо в данной ситуации его спутникам угрожает какая-то техническая опасность, возможно, применение Россией оружия по отношению к этим спутникам, системы радиоэлектронной борьбы. Возможно, она уже применялась. В этом случае сам Маск терпит убытки и ему хочется опереться на государство", - пояснил эксперт.В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://ria.ru/20221013/starlink-1823813606.html

https://ria.ru/20221013/nyu-york-1823559850.html

https://ria.ru/20221012/gosar-1823524048.html

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технологии, илон маск, богдан безпалько, украина, россия, министерство обороны сша, spacex