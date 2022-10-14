https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html

Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР

Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022

Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР

Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:48

2022-10-14T14:48

2022-10-14T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

россия

нато

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением противника, состоящего из наемников НАТО, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, из сводок Минобороны РФ понятно, что на этих трех направлениях буквально ежедневно противник штурмует позиции российских войск."В целом можно говорить, что весь север республики находится под давлением противника. Сразу хочу отметить, что сейчас уже есть положительные тенденции. Если в начале недели были некоторые негативные моменты, потом в середине недели нормализовалась ситуация, а сейчас наши военнослужащие вполне справляются с теми вызовами, которые нам сейчас предоставляют наемники натовские. Я уже глубоко убежден, что это не украинская армия, а целиком наемники НАТО", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, россия, нато, украина, вооруженные силы украины