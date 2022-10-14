https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:48
2022-10-14T14:48
2022-10-14T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением противника, состоящего из наемников НАТО, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, из сводок Минобороны РФ понятно, что на этих трех направлениях буквально ежедневно противник штурмует позиции российских войск."В целом можно говорить, что весь север республики находится под давлением противника. Сразу хочу отметить, что сейчас уже есть положительные тенденции. Если в начале недели были некоторые негативные моменты, потом в середине недели нормализовалась ситуация, а сейчас наши военнослужащие вполне справляются с теми вызовами, которые нам сейчас предоставляют наемники натовские. Я уже глубоко убежден, что это не украинская армия, а целиком наемники НАТО", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, луганская народная республика, россия, нато, украина, вооруженные силы украины
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Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
Офицер НМ Марочко: российские войска справляются с давлением наемников НАТО на севере ЛНР