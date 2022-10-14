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Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.10.2022
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:48
2022-10-14T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
россия
нато
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением противника, состоящего из наемников НАТО, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, из сводок Минобороны РФ понятно, что на этих трех направлениях буквально ежедневно противник штурмует позиции российских войск."В целом можно говорить, что весь север республики находится под давлением противника. Сразу хочу отметить, что сейчас уже есть положительные тенденции. Если в начале недели были некоторые негативные моменты, потом в середине недели нормализовалась ситуация, а сейчас наши военнослужащие вполне справляются с теми вызовами, которые нам сейчас предоставляют наемники натовские. Я уже глубоко убежден, что это не украинская армия, а целиком наемники НАТО", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
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луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, россия, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Россия, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
14:48 14.10.2022
 
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР

Офицер НМ Марочко: российские войска справляются с давлением наемников НАТО на севере ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Российские войска на севере Луганской Народной Республики, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, вполне справляются с давлением противника, состоящего из наемников НАТО, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, из сводок Минобороны РФ понятно, что на этих трех направлениях буквально ежедневно противник штурмует позиции российских войск.
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"В целом можно говорить, что весь север республики находится под давлением противника. Сразу хочу отметить, что сейчас уже есть положительные тенденции. Если в начале недели были некоторые негативные моменты, потом в середине недели нормализовалась ситуация, а сейчас наши военнослужащие вполне справляются с теми вызовами, которые нам сейчас предоставляют наемники натовские. Я уже глубоко убежден, что это не украинская армия, а целиком наемники НАТО", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия 24".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаРоссияНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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