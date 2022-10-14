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Путин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Центральной Азией

Путин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Центральной Азией - РИА Новости, 14.10.2022

Путин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Центральной Азией

России сейчас еще больше интересно сотрудничество с Центральной Азией, так как растут объемы торговли и развиваются новые логистические цепочки, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:29

2022-10-14T15:51

центральная азия

россия

владимир путин

в мире

экономика

казахстан

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. России сейчас еще больше интересно сотрудничество с Центральной Азией, так как растут объемы торговли и развиваются новые логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин.Также Путин отметил, что сейчас Россия "смотрит, как реанимировать некоторые давно ушедшие в небытие предприятия", так как теперь это можно сделать на "совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии"."Для нас интересно, и для наших партнеров. Вторая часть заключается в том, как это организовать? Как нам организовать, допустим, работу финансовой сферы? Переход на национальные валюты? В каких объемах? Как организовать систему передачи финансовой информации? Здесь много конкретных совершенно вопросов, в решении которых наши партнеры в Средней Азии точно заинтересованы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1816913540.html

центральная азия

россия

казахстан

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центральная азия, россия, владимир путин, в мире, экономика, казахстан