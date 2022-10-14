15:29 14.10.2022 (обновлено: 15:51 14.10.2022)
Путин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Центральной Азией
Путин заявил об особой заинтересованности России в сотрудничестве с Центральной Азией
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. России сейчас еще больше интересно сотрудничество с Центральной Азией, так как растут объемы торговли и развиваются новые логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас еще больше, мне кажется. Объемы торговли растут, причем гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы, по понятным причинам, наверное, объяснять не нужно. Мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этим регионам, страны регионов в этом заинтересованы. И наконец возникают новые возможности с точки зрения кооперации, развития собственных компетенций", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Также Путин отметил, что сейчас Россия "смотрит, как реанимировать некоторые давно ушедшие в небытие предприятия", так как теперь это можно сделать на "совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии".
"Для нас интересно, и для наших партнеров. Вторая часть заключается в том, как это организовать? Как нам организовать, допустим, работу финансовой сферы? Переход на национальные валюты? В каких объемах? Как организовать систему передачи финансовой информации? Здесь много конкретных совершенно вопросов, в решении которых наши партнеры в Средней Азии точно заинтересованы", - сказал Путин.