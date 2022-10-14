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Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве - РИА Новости, 14.10.2022
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Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве
Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве - РИА Новости, 14.10.2022
Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве
Заседание экономического совета СНГ состоится 9 декабря в Москве под председательством Казахстана, сообщил руководитель исполкома Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:32
2022-10-14T12:32
сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)
москва
снг
содружество
казахстан
астана
экономика
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Заседание экономического совета СНГ состоится 9 декабря в Москве под председательством Казахстана, сообщил руководитель исполкома Содружества Сергей Лебедев."Состоится заседание еще одного из высших органов Содружества - заседание экономического совета СНГ, которое назначено на 9 декабря в Москве. Оно будет проходить под председательством Республики Казахстан, а конкретно - председателя экономического совета СНГ - вице-премьера Республики Казахстан Серика Макашевича Жумангарина", - сказал Лебедев по итогам саммита СНГ в Астане.
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сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), москва, снг, содружество , казахстан, астана, экономика
Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции), Москва, СНГ, Содружество , Казахстан, Астана, Экономика
12:32 14.10.2022
 
Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве

Заседание экономического совета СНГ пройдет 9 декабря в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Заседание экономического совета СНГ состоится 9 декабря в Москве под председательством Казахстана, сообщил руководитель исполкома Содружества Сергей Лебедев.
"Состоится заседание еще одного из высших органов Содружества - заседание экономического совета СНГ, которое назначено на 9 декабря в Москве. Оно будет проходить под председательством Республики Казахстан, а конкретно - председателя экономического совета СНГ - вице-премьера Республики Казахстан Серика Макашевича Жумангарина", - сказал Лебедев по итогам саммита СНГ в Астане.
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Сергей Лебедев (заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции)МоскваСНГСодружествоКазахстанАстанаЭкономика
 
 
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