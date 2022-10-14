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Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве

Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве - РИА Новости, 14.10.2022

Заседание экономсовета СНГ пройдет 9 декабря в Москве

Заседание экономического совета СНГ состоится 9 декабря в Москве под председательством Казахстана, сообщил руководитель исполкома Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:32

2022-10-14T12:32

2022-10-14T12:32

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

москва

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экономика

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Заседание экономического совета СНГ состоится 9 декабря в Москве под председательством Казахстана, сообщил руководитель исполкома Содружества Сергей Лебедев."Состоится заседание еще одного из высших органов Содружества - заседание экономического совета СНГ, которое назначено на 9 декабря в Москве. Оно будет проходить под председательством Республики Казахстан, а конкретно - председателя экономического совета СНГ - вице-премьера Республики Казахстан Серика Макашевича Жумангарина", - сказал Лебедев по итогам саммита СНГ в Астане.

https://ria.ru/20221014/sng-1823967379.html

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сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), москва, снг, содружество , казахстан, астана, экономика