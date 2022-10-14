https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html

В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка

В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка - РИА Новости, 14.10.2022

В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка

Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:10

2022-10-14T12:10

2022-10-14T12:30

снг

русский язык в мире

в мире

россия

касым-жомарт токаев

астана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ."Главы государств поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге 7 октября выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.Российский лидер Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

https://ria.ru/20221007/latviya-1822264199.html

https://ria.ru/20221014/sng-1823956392.html

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снг, русский язык в мире, в мире, россия, касым-жомарт токаев, астана