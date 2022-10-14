https://ria.ru/20221014/sng-1823964823.html
В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка
В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка - РИА Новости, 14.10.2022
В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка
Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:10
2022-10-14T12:10
2022-10-14T12:30
снг
русский язык в мире
в мире
россия
касым-жомарт токаев
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ."Главы государств поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Независимых Государств международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств - участников СНГ", - говорится в сообщении.Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге 7 октября выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка.Российский лидер Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
https://ria.ru/20221007/latviya-1822264199.html
https://ria.ru/20221014/sng-1823956392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, русский язык в мире, в мире, россия, касым-жомарт токаев, астана
СНГ, Русский язык в мире, В мире, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Астана
12:10 14.10.2022 (обновлено: 12:30 14.10.2022)
В СНГ создадут организацию по поддержке и продвижению русского языка
Главы стран СНГ решили создать организацию по поддержке и продвижению русского языка