Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря
Лидеры СНГ переименовали исполнительного секретаря Содружества в генерального секретаря
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Должность исполнительного секретаря СНГ переименована в генерального секретаря, соответствующее решение главы государств Содружества приняли на саммите в Астане в пятницу, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Хотел бы сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ... В принципе, это имеет значение, повышение статусности исполнительного органа. И тем более, речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве, он абсолютно достоин, чтобы занимать такую должность, как генеральный секретарь Содружества Независимых Государств. Сама должность генерального секретаря в некоторой степени, а может, и в значительной степени повышает сам статус нашей общей организации", - заявил Токаев.
Ранее на этом же заседании лидеры стран СНГ приняли решение о продлении полномочий Лебедева на посту главы исполкома Содружества на трехлетний период.