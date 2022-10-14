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Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря - РИА Новости, 14.10.2022
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Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря
Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря - РИА Новости, 14.10.2022
Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря
Должность исполнительного секретаря СНГ переименована в генерального секретаря, соответствующее решение главы государств Содружества приняли на саммите в Астане РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:43
2022-10-14T11:43
в мире
касым-жомарт токаев
астана
казахстан
снг
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Должность исполнительного секретаря СНГ переименована в генерального секретаря, соответствующее решение главы государств Содружества приняли на саммите в Астане в пятницу, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."Хотел бы сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ... В принципе, это имеет значение, повышение статусности исполнительного органа. И тем более, речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве, он абсолютно достоин, чтобы занимать такую должность, как генеральный секретарь Содружества Независимых Государств. Сама должность генерального секретаря в некоторой степени, а может, и в значительной степени повышает сам статус нашей общей организации", - заявил Токаев.Ранее на этом же заседании лидеры стран СНГ приняли решение о продлении полномочий Лебедева на посту главы исполкома Содружества на трехлетний период.
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в мире, касым-жомарт токаев, астана, казахстан, снг
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Астана, Казахстан, СНГ
11:43 14.10.2022
 
Лидеры СНГ переименовали должность исполнительного секретаря

Лидеры СНГ переименовали исполнительного секретаря Содружества в генерального секретаря

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав государств - участников Содружества Независимых Государств в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Должность исполнительного секретаря СНГ переименована в генерального секретаря, соответствующее решение главы государств Содружества приняли на саммите в Астане в пятницу, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Хотел бы сообщить вам, что в узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ... В принципе, это имеет значение, повышение статусности исполнительного органа. И тем более, речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве, он абсолютно достоин, чтобы занимать такую должность, как генеральный секретарь Содружества Независимых Государств. Сама должность генерального секретаря в некоторой степени, а может, и в значительной степени повышает сам статус нашей общей организации", - заявил Токаев.
Ранее на этом же заседании лидеры стран СНГ приняли решение о продлении полномочий Лебедева на посту главы исполкома Содружества на трехлетний период.
Президент РФ Владимир Путин во время неформальной встречи руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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В миреКасым-Жомарт ТокаевАстанаКазахстанСНГ
 
 
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