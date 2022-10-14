https://ria.ru/20221014/sng-1823920928.html
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург - РИА Новости, 14.10.2022
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург
Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:16
2022-10-14T10:16
2022-10-14T10:47
санкт-петербург
снг
политика
владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге."Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали - накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин в ходе выступления на саммите глав СНГ.
https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, снг, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Владимир Путин
10:16 14.10.2022 (обновлено: 10:47 14.10.2022)
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург накануне 2023 года