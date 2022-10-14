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Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург - РИА Новости, 14.10.2022
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург
Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:16
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санкт-петербург
снг
политика
владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге."Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали - накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин в ходе выступления на саммите глав СНГ.
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санкт-петербург, снг, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, СНГ, Политика, Владимир Путин
10:16 14.10.2022 (обновлено: 10:47 14.10.2022)
 
Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург

Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург накануне 2023 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге.
"Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали - накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин в ходе выступления на саммите глав СНГ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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