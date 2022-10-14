https://ria.ru/20221014/sng-1823920928.html

Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург

Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург - РИА Новости, 14.10.2022

Путин пригласил всех лидеров СНГ в Петербург

Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:16

2022-10-14T10:16

2022-10-14T10:47

санкт-петербург

снг

политика

владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу, которую предложил провести в конце года в Санкт-Петербурге."Мы благодарны за поддержку российской инициативы об объявлении города Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году. Мы с коллегами уже обсуждали - накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю", - сказал Путин в ходе выступления на саммите глав СНГ.

https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, снг, политика, владимир путин