https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html

В Архангельской области заработал штаб поддержки мобилизованных

В Архангельской области заработал штаб поддержки мобилизованных - РИА Новости, 14.10.2022

В Архангельской области заработал штаб поддержки мобилизованных

В Архангельской области заработал региональный штаб поддержки мобилизованных и их семей, который является единой точкой оказания помощи и поддержки... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:00

2022-10-14T18:00

2022-10-14T18:00

архангельская область

частичная мобилизация в россии

общество

александр цыбульский

архангельская область

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 окт – РИА Новости. В Архангельской области заработал региональный штаб поддержки мобилизованных и их семей, который является единой точкой оказания помощи и поддержки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, и их родных, сообщила пресс-служба правительства региона."Задача штаба поддержки мобилизованных жителей Архангельской области и их семей – оказать содействие в решении всех вопросов, которые у них возникают. На базе областного губернаторского центра "Вместе мы сильнее" для организации обратной связи создана отдельно выделенная телефонная линия", - говорится в сообщении.Линия работает круглосуточно. Номер телефона, по которому сотрудники штаба держат связь с обратившимися за помощью или консультацией, доступен только самим мобилизованным жителям региона и их родным. Такой формат взаимодействия поручил организовать губернатор Архангельской области Александр Цыбульский – помощь должна быть адресной и всесторонней.Во время поездки в бригады армейского корпуса Северного флота в Печенге, где проходят подготовку жители области, призванные в рамках частичной мобилизации, глава региона сообщил им номер телефона горячей линии. В свою очередь призванные на военную службу северяне в организованном порядке передали в штаб контактные данные своих родных, областные власти полностью взяли на себя заботу о семьях."Ежедневно я лично, другие участники союза находимся на связи со штабом, помогаем решать все вопросы, с которыми обращаются семьи наших земляков, проходящих сейчас подготовку к военной службе на базах Минобороны и Северного флота", – пояснила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Она возглавляет Союз женщин Архангельской области, который подключился к работе штаба поддержки по просьбе главы региона.Штаб работает уже несколько дней, ежедневно на горячую линию поступает порядка 20 звонков от представителей семей военнослужащих. "Каждый день эта цифра увеличивается. Она прямо пропорциональна количеству звонков из штаба в адрес родных мобилизованных из Архангельской области с предложением об оказании поддержки и помощи. Звонят всем, чьи номера телефонов уже предоставлены в штаб", - пояснили в пресс-службе правительства.Основные вопросы касаются разъяснения порядка предоставления мер поддержки мобилизованным гражданам, которые приняты на региональном и федеральном уровне. Отрабатывается каждая просьба, для чего при необходимости подключают волонтеров, общественные организации, все органы власти."Оказываем содействие во взаимодействии с банковской сферой. Помогаем разобраться в ситуациях, когда у мобилизованных или их родных есть какие-то сомнения в части законности мобилизации. По поручению губернатора мы занимаемся этими вопросами вместе с прокуратурой и военкоматами. Задача, которую ставит губернатор, – в вопросах мобилизации ни в коем случае не должны допускаться нарушения прав людей", - рассказала Прокопьева.По ее словам, в штаб приходят просьбы просто позаботиться о семье: кому-то нужны дрова, кому-то необходимо помочь по дому. Где-то семьям нужно оказать помощь с детьми или попасть на прием к врачу.Еще одно направление работы штаба губернаторского центра "Вместе мы сильнее" – помощь мобилизованным в части обеспечения их дополнительными наборами повседневных вещей для более комфортного несения службы. На прошлой неделе первые такие наборы со спальными мешками, термоизоляционными ковриками, термобельем и другими личными принадлежностями губернатор Цыбульский передал бойцам, проходящим подготовку в Печенге. Сегодня такие же наборы получают мобилизованные, которых готовят на базах Минобороны в Ленинградской области. Для этого на место выехали сотрудники губернаторского центра.По словам Прокопьевой, сегодня многие жители Архангельской области говорят о желании помочь - они готовы как собирать посылки военнослужащим, так и отправить денежные средства для организации покупки военным всего, что может пригодиться в зоне СВО. Однако большинство из них не знают, куда направлять посылки и деньги."Поэтому у нас в регионе принято решение создать единый Фонд поддержки мобилизованных из Архангельской области, в который можно будет перевести средства. Он также будет работать на базе губернаторского центра – таким образом будет контролироваться и направление средств, и их целевое использование, и формироваться отчетность о том, что деньги точно направлены на поддержку наших бойцов", – пояснила руководитель Союза женщин Архангельской области.Прокопьева добавила, что вопросы всесторонней поддержки мобилизованных и их семей сегодня находятся в зоне особого внимания властей Архангельской области. Работа ведется ежедневно, а ее направления расширяются в зависимости от предложений и обращений со стороны бойцов и их родных.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

архангельская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, общество, александр цыбульский, архангельская область, россия