https://ria.ru/20221014/shaman-1823937616.html
SHAMAN опроверг выступление в Германии
SHAMAN опроверг выступление в Германии - РИА Новости, 14.10.2022
SHAMAN опроверг выступление в Германии
SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:34
2022-10-14T11:34
2022-10-14T11:34
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов.Кроме того, артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за концерт SHAMAN в Европе. Ранее артист раскрыл источники многомиллионных просмотров на Youtube.
https://ria.ru/20221007/buzova-1822271545.html
комсомольск-на-амуре
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , комсомольск-на-амуре
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Комсомольск-на-Амуре
SHAMAN опроверг выступление в Германии
Певец SHAMAN опроверг сообщения о своем выступлении в Германии