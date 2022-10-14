https://ria.ru/20221014/shaman-1823937616.html

SHAMAN опроверг выступление в Германии

SHAMAN опроверг выступление в Германии - РИА Новости, 14.10.2022

SHAMAN опроверг выступление в Германии

SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

комсомольск-на-амуре

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов.Кроме того, артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за концерт SHAMAN в Европе. Ранее артист раскрыл источники многомиллионных просмотров на Youtube.

https://ria.ru/20221007/buzova-1822271545.html

комсомольск-на-амуре

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

shaman (ярослав дронов) , комсомольск-на-амуре