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SHAMAN опроверг выступление в Германии - РИА Новости, 14.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221014/shaman-1823937616.html
SHAMAN опроверг выступление в Германии
SHAMAN опроверг выступление в Германии - РИА Новости, 14.10.2022
SHAMAN опроверг выступление в Германии
SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:34
2022-10-14T11:34
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
комсомольск-на-амуре
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов.Кроме того, артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за концерт SHAMAN в Европе. Ранее артист раскрыл источники многомиллионных просмотров на Youtube.
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shaman (ярослав дронов) , комсомольск-на-амуре
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Комсомольск-на-Амуре
11:34 14.10.2022
 
SHAMAN опроверг выступление в Германии

Певец SHAMAN опроверг сообщения о своем выступлении в Германии

© Фото предоставлено пресс-службой певца ShamanПевец Shaman
Певец Shaman
© Фото предоставлено пресс-службой певца Shaman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. SHAMAN (Ярослав Дронов) опроверг новость о своем выступлении в Германии. В Сети появилось видео, на котором якобы он поет в одном из немецких городов.

"Сегодня с удивлением узнал, что я, якобы, выступал в Германии! Это неправда!", – рассказал исполнитель в своем Telegram-канале.

Кроме того, артист объяснил, где было снято видео, которое выдают за концерт SHAMAN в Европе.

"Видео, где у меня во время выступления отключился микрофон, было снято 19 мая в России – на моем сольном концерте в городе Комсомольск-на-Амуре", – пояснил SHAMAN.

Ранее артист раскрыл источники многомиллионных просмотров на Youtube.
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:14Шоубиз
Представитель Бузовой опроверг сообщения о ее гастролях по Германии
 
ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Комсомольск-на-Амуре
 
 
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