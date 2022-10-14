https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823909040.html

Изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены вдвое, заявил Орбан

Изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены вдвое, заявил Орбан - РИА Новости, 14.10.2022

Изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены вдвое, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику, венгерским... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:34

2022-10-14T09:34

2022-10-14T10:25

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы Евросоюз изменил санкционную политику, венгерским министерству финансов и центральному банку поручено до конца 2023 года уменьшить инфляцию как минимум вдвое."Когда мы платим более высокую цену в магазинах, или за продукты и энергию, то мы платим санкционную надбавку. Если бы Евросоюз осознал, что санкционную политику нужно менять, остановил бы или приостановил ее, то очень быстро, полагаю, в течение нескольких дней цены на основные товары, в том числе на энергию, упали бы как минимум вдвое. Эту высокую инфляцию вызвали не законы рынка или экономические причины, ее привнесли с политической стороны... Если бы брюссельские бюрократы были умнее, цены на энергоносители и инфляция не были бы такими высокими", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, страны Европы разделяются на два лагеря в зависимости от отношения к санкциям."Я попросил главу центрального банка (Венгрии) и поручил министру финансов до конца следующего года эту инфляцию в любом случае уменьшить вдвое, как минимум вдвое (инфляция в Венгрии превысила 20% - ред.), а надо, чтобы она составляла 1%", - добавил Орбан, отметив, что во время первого срока на посту премьер-министра у него был успешный опыт борьбы с инфляцией.Премьер-министр Венгрии в конце сентября заявил, что стран первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться в том числе газа, нефти, атомной энергетики и туризма. Текст вопросов будет обнародован в пятницу, тогда же начнется рассылка анкет по почте.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823871400.html

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823796052.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, виктор орбан