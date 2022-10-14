11:29 14.10.2022 (обновлено: 11:58 14.10.2022)
Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным
Президент Казахстана Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ.
"Мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что в ходе принятия документов главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня", - сказал Токаев, подводя итоги заседания.
Он также подчеркнул, что участники саммита "высказали при этом конструктивные предложения, которые наряду с рассматриваемыми документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что безусловно отвечает нашим общим целям".