https://ria.ru/20221014/sammit-1823948805.html

Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным

Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным - РИА Новости, 14.10.2022

Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:29

2022-10-14T11:29

2022-10-14T11:58

снг

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касым-жомарт токаев

казахстан

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ."Мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что в ходе принятия документов главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня", - сказал Токаев, подводя итоги заседания.Он также подчеркнул, что участники саммита "высказали при этом конструктивные предложения, которые наряду с рассматриваемыми документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что безусловно отвечает нашим общим целям".

https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823953660.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

снг, в мире, касым-жомарт токаев, казахстан