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Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным - РИА Новости, 14.10.2022
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Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным
Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным - РИА Новости, 14.10.2022
Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:29
2022-10-14T11:58
снг
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ."Мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что в ходе принятия документов главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня", - сказал Токаев, подводя итоги заседания.Он также подчеркнул, что участники саммита "высказали при этом конструктивные предложения, которые наряду с рассматриваемыми документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что безусловно отвечает нашим общим целям".
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снг, в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
СНГ, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
11:29 14.10.2022 (обновлено: 11:58 14.10.2022)
 
Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным

Президент Казахстана Токаев назвал прошедший саммит СНГ продуктивным

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во Дворце Независимости в Астане
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал продуктивным прошедший в пятницу в Астане саммит СНГ.
"Мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что в ходе принятия документов главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня", - сказал Токаев, подводя итоги заседания.
Он также подчеркнул, что участники саммита "высказали при этом конструктивные предложения, которые наряду с рассматриваемыми документами, несомненно, послужат дальнейшему развитию и совершенствованию сотрудничества на пространстве СНГ, что безусловно отвечает нашим общим целям".
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