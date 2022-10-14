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Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни

Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни - РИА Новости, 14.10.2022

Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни

Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:02

2022-10-14T16:02

россия

центральная азия

астана

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях."Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества. Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - говорится в их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане.

https://ria.ru/20220802/politika-1806456362.html

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центральная азия

астана

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россия, центральная азия, астана, казахстан, в мире