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Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни - РИА Новости, 14.10.2022
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Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни
Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни - РИА Новости, 14.10.2022
Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни
Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:02
2022-10-14T16:02
россия
центральная азия
астана
казахстан
в мире
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях."Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества. Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - говорится в их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане.
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россия, центральная азия, астана, казахстан, в мире
Россия, Центральная Азия, Астана, Казахстан, В мире
16:02 14.10.2022
 
Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигание розни

Россия и страны Центральной Азии договорились принять меры по недопущению разжигания розни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ в Астане
Президент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин на заседании глав государств - участников СНГ в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях.
"Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества. Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - говорится в их заявлении по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", прошедшего в пятницу в Астане.
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