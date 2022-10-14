https://ria.ru/20221014/ran-1824054513.html

В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН

В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН - РИА Новости, 14.10.2022

В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН

Советский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:50

2022-10-14T14:50

2022-10-14T14:51

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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента РАН Олега Кабова."Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 14 октября 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН… до 12 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.В суде не назвали имя и должность арестованного, но пояснили, что он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил РИА Новости, что речь идет об Олеге Кабове. Некоторые СМИ ранее сообщили, что в его лаборатории прошли обыски.Олег Кабов - член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук. Является специалистом в области энергонапряженных тепловых процессов (испарение, кипение, конденсация), многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро- и наносистем.Этим летом в Новосибирске произошло несколько резонансных случаев ареста ученых. Так, в июле подозреваемый в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался спустя два дня после ареста. В настоящее время по делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, а ранее по аналогичной статье под стражу взяли его коллегу - главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.

https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, российская академия наук, новосибирская область, россия, мошенничество