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В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН - РИА Новости, 14.10.2022
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В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН
В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН - РИА Новости, 14.10.2022
В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН
Советский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:50
2022-10-14T14:51
происшествия
новосибирск
российская академия наук
новосибирская область
россия
мошенничество
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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента РАН Олега Кабова."Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 14 октября 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН… до 12 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.В суде не назвали имя и должность арестованного, но пояснили, что он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил РИА Новости, что речь идет об Олеге Кабове. Некоторые СМИ ранее сообщили, что в его лаборатории прошли обыски.Олег Кабов - член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук. Является специалистом в области энергонапряженных тепловых процессов (испарение, кипение, конденсация), многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро- и наносистем.Этим летом в Новосибирске произошло несколько резонансных случаев ареста ученых. Так, в июле подозреваемый в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался спустя два дня после ареста. В настоящее время по делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, а ранее по аналогичной статье под стражу взяли его коллегу - главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.
https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html
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происшествия, новосибирск, российская академия наук, новосибирская область, россия, мошенничество
Происшествия, Новосибирск, Российская академия наук, Новосибирская область, Россия, Мошенничество
14:50 14.10.2022 (обновлено: 14:51 14.10.2022)
 
В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН

В Новосибирске арестовали члена-корреспондента РАН Кабова по делу о мошенничестве

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу завлабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента РАН Олега Кабова.
"Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 14 октября 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из сотрудников ФГБУ НИИ СО РАН… до 12 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:03
В Сочи задержали экс-мэра Котласа при попытке покинуть Россию
В суде не назвали имя и должность арестованного, но пояснили, что он обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил РИА Новости, что речь идет об Олеге Кабове. Некоторые СМИ ранее сообщили, что в его лаборатории прошли обыски.
Олег Кабов - член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук. Является специалистом в области энергонапряженных тепловых процессов (испарение, кипение, конденсация), многофазных и пленочных течений, космической энергетики и области двухфазных микро- и наносистем.
Этим летом в Новосибирске произошло несколько резонансных случаев ареста ученых. Так, в июле подозреваемый в государственной измене ученый-физик Дмитрий Колкер скончался спустя два дня после ареста. В настоящее время по делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, а ранее по аналогичной статье под стражу взяли его коллегу - главного научного сотрудника института Анатолия Маслова.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:32
В Белгородской области полицейского заподозрили в передаче сведений Украине
 
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