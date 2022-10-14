https://ria.ru/20221014/putin-1824100454.html

Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники

Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники - РИА Новости, 14.10.2022

Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники

Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:26

2022-10-14T16:26

2022-10-14T16:29

специальная военная операция на украине

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному."Вы знаете, это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, казахстан, нато, в мире, безопасность