https://ria.ru/20221014/putin-1824100454.html
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники - РИА Новости, 14.10.2022
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному."Вы знаете, это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Казахстан, НАТО, В мире, Безопасность
16:26 14.10.2022 (обновлено: 16:29 14.10.2022)
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники
Путин о словах "победа России станет поражением НАТО": поражение Украины — вопрос понятий