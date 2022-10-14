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Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/putin-1824100454.html
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники - РИА Новости, 14.10.2022
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники
Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:26
2022-10-14T16:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
казахстан
нато
в мире
безопасность
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному."Вы знаете, это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
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владимир путин, россия, украина, казахстан, нато, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Казахстан, НАТО, В мире, Безопасность
16:26 14.10.2022 (обновлено: 16:29 14.10.2022)
 
Путин назвал поражение Украины вопросом понятий и юридической техники

Путин о словах "победа России станет поражением НАТО": поражение Украины — вопрос понятий

© РИА Новости / Пресс-служба президента КазахстанаПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам саммит "Россия - Центральная Азия" в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам саммит Россия - Центральная Азия в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя слова о том, что "победа РФ станет поражением НАТО", заявил, что поражение Украины - вопрос понятий, юридической техники, поражение каждый может понимать по-разному.
"Вы знаете, это вопрос понятий, вопрос юридической техники, что такое поражение. Каждый может понимать это по-разному. Вот то, что Крым стал субъектом Российской Федерации в 2014 году, это поражение или что? Вот надо понять, что это такое", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:15Специальная военная операция на Украине
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаКазахстанНАТОВ миреБезопасность
 
 
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