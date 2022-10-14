https://ria.ru/20221014/putin-1824095902.html
Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка
Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка - РИА Новости, 14.10.2022
Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка
Поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:17
2022-10-14T16:17
2022-10-14T16:48
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владимир путин
россия
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин."Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, как стоит относиться к украинской культуре.Он отметил, что в России постоянно проживает около 3 миллионов украинцев."Как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет. Поэтому я понимаю, с чем это связано, это на фоне сегодняшних эмоций все происходит, но, я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском союзе были популярны хиты на украинском языке, и, я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто... отменяет какую-либо культуру, культура здесь вообще не причем", - добавил президент.
https://ria.ru/20221014/bandity-1823890458.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин об отмене украинского языка: "Мы не должны вести себя таким же образом"
Путин об отмене украинского языка: "Мы не должны вести себя таким же образом"
2022-10-14T16:17
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, киев, казахстан
В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Казахстан
16:17 14.10.2022 (обновлено: 16:48 14.10.2022)
Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка
Президент Путин заявил, что поддержка Киевом неонацистов отношения к культуре не имеет
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если сегодняшнее руководство в Киеве
считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан
, отвечая на вопрос, как стоит относиться к украинской культуре.
Он отметил, что в России постоянно проживает около 3 миллионов украинцев.
"Как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет. Поэтому я понимаю, с чем это связано, это на фоне сегодняшних эмоций все происходит, но, я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском союзе были популярны хиты на украинском языке, и, я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто... отменяет какую-либо культуру, культура здесь вообще не причем", - добавил президент.