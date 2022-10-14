https://ria.ru/20221014/putin-1824095902.html

Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка

Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка - РИА Новости, 14.10.2022

Путин ответил на вопрос о запрете украинской культуры и языка

Поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:17

2022-10-14T16:48

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Поддержка киевским режимом неонацистов, их факельных шествий никакого отношения к культуре не имеет, заявил президент РФ Владимир Путин."Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого отношения прямого к украинской культуре не имеет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос, как стоит относиться к украинской культуре.Он отметил, что в России постоянно проживает около 3 миллионов украинцев."Как же мы можем запретить их язык и культуру? У нас и в голове такого нет. Поэтому я понимаю, с чем это связано, это на фоне сегодняшних эмоций все происходит, но, я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру. Еще в Советском союзе были популярны хиты на украинском языке, и, я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто... отменяет какую-либо культуру, культура здесь вообще не причем", - добавил президент.

https://ria.ru/20221014/bandity-1823890458.html

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Путин об отмене украинского языка: "Мы не должны вести себя таким же образом" Путин об отмене украинского языка: "Мы не должны вести себя таким же образом" 2022-10-14T16:17 true PT1M00S

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в мире, владимир путин, россия, киев, казахстан