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Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:15
2022-10-14T16:15
2022-10-14T16:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
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украина
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же самое, только в худших для нас условиях"."То, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
Путин о ситуации с Украиной: если бы мы не защитили Россию, было бы только хуже