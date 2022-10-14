https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html

Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия

Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия - РИА Новости, 14.10.2022

Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:15

2022-10-14T16:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же самое, только в худших для нас условиях"."То, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

https://ria.ru/20221014/mobilizatsiya-1824090317.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина