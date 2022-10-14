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Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/putin-1824095215.html
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия - РИА Новости, 14.10.2022
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:15
2022-10-14T16:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же самое, только в худших для нас условиях"."То, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
16:15 14.10.2022
 
Путин рассказал о худшем сценарии для России в случае бездействия

Путин о ситуации с Украиной: если бы мы не защитили Россию, было бы только хуже

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что то, что происходит сегодня на Украине - малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы "все то же самое, только в худших для нас условиях".
"То, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях, вот и все. Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:04
Путин рассказал о плане Минобороны по частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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