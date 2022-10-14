Данных об использовании гумкоридоров для терактов пока нет, заявил Путин
Путин: если гумкоридоры используются для терактов, это ставит под вопрос зерновую сделку
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам саммит "Россия - Центральная Азия" в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам саммит "Россия - Центральная Азия" в Астане
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Если гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, пока подтверждений нет, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда и не идет, но под этим предлогом была организована эта работа. Выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора, но, пока, таких данных у нас нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Отвечая на вопрос об ответе РФ, в случае, если под видом вывоза зерна вывозились взрывчатые вещества, Путин сказал: "Ответ простой - закроем и дело с концом", однако добавил, что надо всё установить достоверно, а пока "такой информации нет".