https://ria.ru/20221014/putin-1824086786.html
Россия действует правильно и своевременно, заявил Путин
Россия действует правильно и своевременно, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия действует правильно и своевременно, заявил Путин
Россия не ставит задачей уничтожение Украины и сейчас действует правильно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, не... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:56
2022-10-14T15:56
2022-10-14T18:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
донбасс
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АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Россия не ставит задачей уничтожение Украины и сейчас действует правильно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, не жалеет ли он о чём-то."Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.Отвечая на вопрос, сможет ли Украина существовать как государство, он подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины."Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы", - добавил глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс
15:56 14.10.2022 (обновлено: 18:10 14.10.2022)
Россия действует правильно и своевременно, заявил Путин
Путин заявил, что российским войскам пришлось "зайти и открыть воду в Крым"
АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Россия не ставит задачей уничтожение Украины и сейчас действует правильно и своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, не жалеет ли он о чём-то.
"Так что мои действия правильные и своевременные", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан
.
Отвечая на вопрос, сможет ли Украина существовать как государство, он подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины.
"Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы", - добавил глава государства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".