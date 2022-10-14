https://ria.ru/20221014/putin-1824084347.html

Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры

Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры - РИА Новости, 14.10.2022

Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры

Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:49

2022-10-14T15:49

2022-10-14T16:09

в мире

украина

киев

китай

владимир путин

совет национальной безопасности и обороны украины

россия

владимир зеленский

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

https://ria.ru/20221014/peregovory-1824083969.html

украина

киев

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, китай, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, владимир зеленский