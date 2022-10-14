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Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры - РИА Новости, 14.10.2022
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:09
в мире
украина
киев
китай
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
владимир зеленский
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
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в мире, украина, киев, китай, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Китай, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Россия, Владимир Зеленский
15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:09 14.10.2022)
 
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры

Путин о возможном участии в деэскалации на Украине Китая и Индии: Киев запретил переговоры

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине.
"Индия и Китай всегда говорят о необходимости наладить диалог, решать все мирным путем. Мы знаем их позицию, это наши близкие союзники, партнеры, мы уважаем их позицию, но мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили, что они хотят переговоров и вроде как просили об этом, а приняли решение официальное, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же здесь можно говорить?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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