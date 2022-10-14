https://ria.ru/20221014/putin-1824084347.html
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры - РИА Новости, 14.10.2022
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:49
2022-10-14T15:49
2022-10-14T16:09
в мире
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владимир путин
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россия
владимир зеленский
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, о чем здесь тогда можно говорить, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности подключения Китая и Индии к урегулированию на Украине.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
https://ria.ru/20221014/peregovory-1824083969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:49 14.10.2022 (обновлено: 16:09 14.10.2022)
Путин об урегулировании на Украине: Киев запретил переговоры
Путин о возможном участии в деэскалации на Украине Китая и Индии: Киев запретил переговоры